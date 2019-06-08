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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 642643644645

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 937
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
234
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 937
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 04:50

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:проходите,не задерживаемся

Разрешите бЕгом? :)

У вас в семье все 7 детей Иваном назвали и как вы их различаете ??? По-отчеству !!!!!
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 08:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Какие актуальные тарифы по сейфу в связи с нововеденными изменениями? На сайте столько вариантов!
Работают те, в котором году получил карту?
Поддержка сказала, что смотрите в веб-банкинг, а там только инфо по расчетам в вебе.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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  #<1 ... 642643644645
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