У вас в семье все 7 детей Иваном назвали и как вы их различаете ??? По-отчеству !!!!!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 чер, 2019 04:50
У вас в семье все 7 детей Иваном назвали и как вы их различаете ??? По-отчеству !!!!!
никому не верю
Додано: Нед 09 чер, 2019 08:38
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Какие актуальные тарифы по сейфу в связи с нововеденными изменениями? На сайте столько вариантов!
Работают те, в котором году получил карту?
Поддержка сказала, что смотрите в веб-банкинг, а там только инфо по расчетам в вебе.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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