У вас в семье все 7 детей Иваном назвали и как вы их различаете ??? По-отчеству !!!!!
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 чер, 2019 04:50
У вас в семье все 7 детей Иваном назвали и как вы их различаете ??? По-отчеству !!!!!
никому не верю
Додано: Нед 09 чер, 2019 08:38
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Какие актуальные тарифы по сейфу в связи с нововеденными изменениями? На сайте столько вариантов!
Работают те, в котором году получил карту?
Поддержка сказала, что смотрите в веб-банкинг, а там только инфо по расчетам в вебе.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Сер 12 чер, 2019 08:55
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Укрсиб анонсував перехід номерів рахунків на формат IBAN. Як після переходу на них СЕП кидати?
Додано: Сер 12 чер, 2019 09:27
Це не Укрсиб, а НБУ ще у минулому році спланував такий перехід:
"З 01 квітня 2019 року банки відкриватимуть клієнтам нові рахунки у стандарті IBAN, а діючі номери рахунків з 1 квітня до 31 жовтня 2019 року банки України будуть самостійно змінювати відповідно до вимог цього стандарту із збереженням діючого номера аналітичного обліку. Таким чином діючі номери рахунків для клієнтів доповняться кодом країни та кодом банку. У період з 1 квітня до 31 жовтня 2019 клієнти банків у реквізитах розрахункових документів матимуть можливість зазначати як діючий номер рахунку та код банку, так і номер у стандарті IBAN."
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
|