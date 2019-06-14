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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 643644645646>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 937
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
234
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 937
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 04:50

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:проходите,не задерживаемся

Разрешите бЕгом? :)

У вас в семье все 7 детей Иваном назвали и как вы их различаете ??? По-отчеству !!!!!
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 08:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Какие актуальные тарифы по сейфу в связи с нововеденными изменениями? На сайте столько вариантов!
Работают те, в котором году получил карту?
Поддержка сказала, что смотрите в веб-банкинг, а там только инфо по расчетам в вебе.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 08:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Укрсиб анонсував перехід номерів рахунків на формат IBAN. Як після переходу на них СЕП кидати?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:27

  Кочевник написав:Укрсиб анонсував перехід номерів рахунків на формат IBAN. Як після переходу на них СЕП кидати?

Це не Укрсиб, а НБУ ще у минулому році спланував такий перехід:
"З 01 квітня 2019 року банки відкриватимуть клієнтам нові рахунки у стандарті IBAN, а діючі номери рахунків з 1 квітня до 31 жовтня 2019 року банки України будуть самостійно змінювати відповідно до вимог цього стандарту із збереженням діючого номера аналітичного обліку. Таким чином діючі номери рахунків для клієнтів доповняться кодом країни та кодом банку. У період з 1 квітня до 31 жовтня 2019 клієнти банків у реквізитах розрахункових документів матимуть можливість зазначати як діючий номер рахунку та код банку, так і номер у стандарті IBAN."
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 10:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Son of Sun написав:З 01 квітня 2019

Уже давно сместили на 5 августа
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:22

Ще одне "пакращення" тарифів банку....

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/408401/

як так розумію вводять коміс за p2p?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:34

  greenozon написав:Ще одне "пакращення" тарифів банку....

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/408401/

як так розумію вводять коміс за p2p?

Ага
Все крупняки ставят заград тарифы для мони
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:36

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Та не только для мони, куча банков сделали бесплатный вход по п2п, даже укрсиб ;)
makor06
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:08

  makor06 написав:Та не только для мони, куча банков сделали бесплатный вход по п2п, даже укрсиб ;)

Ну якщо всі введуть такі драконівські комісії, то нафіг ті сервіси поповнення непотрібні будуть.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:31

  curiousobro написав:
  greenozon написав:Ще одне "пакращення" тарифів банку....

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/408401/

як так розумію вводять коміс за p2p?

Ага
Все крупняки ставят заград тарифы для мони

В этом банке любой нал с карты награждают комиссией,владельцы монокарты за игрались,вот и французское заела наша жаба
никому не верю
sens
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