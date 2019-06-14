|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:53
Незрозуміло: за вхід чи за вихід.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
-
Son of Sun
-
-
- Повідомлень: 432
- З нами з: 25.04.14
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему