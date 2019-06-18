https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке. Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
За снятие кеша комиссия есть как на кассе,так и через банкомат, был моно,через него транзитом гнали на любой,где нет комиссии,например @банк. Как ввели за р2р за вынос,то дешевле СЕП из укрсибонлайн любую сумму за 10 грн,я пробовал до 149000
За снятие кеша комиссия есть как на кассе,так и через банкомат, был моно,через него транзитом гнали на любой,где нет комиссии,например @банк. Как ввели за р2р за вынос,то дешевле СЕП из укрсибонлайн любую сумму за 10 грн,я пробовал до 149000
Укрсиб Онлайн ІБ має жорсткий ліміт 150 000 на 1 операцію (на вихід з банку) між своїми рах-ми - безлім. маю чорну картку цього банку, комісія фіксована 2грн, але вже скоро згідно нових тарифів зросте. але чого гріха таїти - я навіть не пам'ятаю, коли останній раз банк міняв тарифи, мабуть наверху рішили - час настав. вангую, що із такими змінами банк попаде в топ3 по доходах в найближчому часі.
PS надійність і стабільність коштує грошей, за це не шкода платити.
greenozon написав:Укрсиб Онлайн ІБ має жорсткий ліміт 150 000 на 1 операцію (на вихід з банку) між своїми рах-ми - безлім. маю чорну картку цього банку, комісія фіксована 2грн, але вже скоро згідно нових тарифів зросте. але чого гріха таїти - я навіть не пам'ятаю, коли останній раз банк міняв тарифи, мабуть наверху рішили - час настав. вангую, що із такими змінами банк попаде в топ3 по доходах в найближчому часі.
PS надійність і стабільність коштує грошей, за це не шкода платити.
когда в 2013 было первое ВА , в сибе открыл счёт,потом карту и когда агентом был банк сиб,то как клиент получал перевод у менеджера без очереди
За снятие кеша комиссия есть как на кассе,так и через банкомат, был моно,через него транзитом гнали на любой,где нет комиссии,например @банк. Как ввели за р2р за вынос,то дешевле СЕП из укрсибонлайн любую сумму за 10 грн,я пробовал до 149000
Оголошення на сайті писав, мабуть, автор, який закінчив пару класів школи.
Я на вихід використовував карту Укрсиба (Євросейф), по ній зняття безкоштовно, правда, ліміт в 5 т.грн на день. Пенсійна карта також була на зняття безкоштовна.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке. Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Банк вообще оторвался от реальности, раньше за счет остатка зарплатная платиновая карта была бесплатной, теперь после повышения суммы, мне она вообще не интересна. Лучше забросить деньги в банк и получать хить каких-то 4% и в том же банке платиновую карту.
А Сиб с таким подходом гуд бай, возьму обычный пластик и каждый раз в день ЗП СЕП на другой лояльный к клиентам банк и всем советую сделать так же!