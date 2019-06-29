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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 643644645646

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 937
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
234
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 937
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:53

  greenozon написав:Ще одне "пакращення" тарифів банку....

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/408401/

як так розумію вводять коміс за p2p?

Незрозуміло: за вхід чи за вихід.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 04:29

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

За вихід.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 07:26

  Son of Sun написав:
  greenozon написав:Ще одне "пакращення" тарифів банку....

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/408401/

як так розумію вводять коміс за p2p?

Незрозуміло: за вхід чи за вихід.

За снятие кеша комиссия есть как на кассе,так и через банкомат, был моно,через него транзитом гнали на любой,где нет комиссии,например @банк. Как ввели за р2р за вынос,то дешевле СЕП из укрсибонлайн любую сумму за 10 грн,я пробовал до 149000
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 07:42

  Son of Sun написав:
  greenozon написав:Ще одне "пакращення" тарифів банку....

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/408401/

як так розумію вводять коміс за p2p?

Незрозуміло: за вхід чи за вихід.

За снятие кеша комиссия есть как на кассе,так и через банкомат, был моно,через него транзитом гнали на любой,где нет комиссии,например @банк. Как ввели за р2р за вынос,то дешевле СЕП из укрсибонлайн любую сумму за 10 грн,я пробовал до 149000
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 07:47

Укрсиб Онлайн ІБ має жорсткий ліміт 150 000 на 1 операцію (на вихід з банку)
між своїми рах-ми - безлім.
маю чорну картку цього банку, комісія фіксована 2грн, але вже скоро згідно нових тарифів зросте.
але чого гріха таїти - я навіть не пам'ятаю, коли останній раз банк міняв тарифи, мабуть наверху рішили - час настав.
вангую, що із такими змінами банк попаде в топ3 по доходах в найближчому часі.

PS надійність і стабільність коштує грошей, за це не шкода платити.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 07:57

  greenozon написав:Укрсиб Онлайн ІБ має жорсткий ліміт 150 000 на 1 операцію (на вихід з банку)
між своїми рах-ми - безлім.
маю чорну картку цього банку, комісія фіксована 2грн, але вже скоро згідно нових тарифів зросте.
але чого гріха таїти - я навіть не пам'ятаю, коли останній раз банк міняв тарифи, мабуть наверху рішили - час настав.
вангую, що із такими змінами банк попаде в топ3 по доходах в найближчому часі.

PS надійність і стабільність коштує грошей, за це не шкода платити.
когда в 2013 было первое ВА , в сибе открыл счёт,потом карту и когда агентом был банк сиб,то как клиент получал перевод у менеджера без очереди
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 09:20

  sens написав:
  Son of Sun написав:
  greenozon написав:Ще одне "пакращення" тарифів банку....

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/408401/

як так розумію вводять коміс за p2p?

Незрозуміло: за вхід чи за вихід.

За снятие кеша комиссия есть как на кассе,так и через банкомат, был моно,через него транзитом гнали на любой,где нет комиссии,например @банк. Как ввели за р2р за вынос,то дешевле СЕП из укрсибонлайн любую сумму за 10 грн,я пробовал до 149000


Оголошення на сайті писав, мабуть, автор, який закінчив пару класів школи.

Я на вихід використовував карту Укрсиба (Євросейф), по ній зняття безкоштовно, правда, ліміт в 5 т.грн на день.
Пенсійна карта також була на зняття безкоштовна.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 10:15

Банк вообще оторвался от реальности, раньше за счет остатка зарплатная платиновая карта была бесплатной, теперь после повышения суммы, мне она вообще не интересна.
Лучше забросить деньги в банк и получать хить каких-то 4% и в том же банке платиновую карту.

А Сиб с таким подходом гуд бай, возьму обычный пластик и каждый раз в день ЗП СЕП на другой лояльный к клиентам банк и всем советую сделать так же!
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 13:51

Як правильно обрати банк?!
Над цим важливим питанням час від часу замислюються усі: для кого банківські послуги — це щоденні операції, хто хоче накопичити на мрію або зберігати та примножувати власний капітал, хто отримує зарплатню або навіть стипендію, хто шукає надійного фінансового партнера для успішного розвитку свого бізнесу тощо. У кожного своя мета, а ключ один — вибір надійного банку.

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/408481/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 17:39

Как оказалось, отказ от платиновой карты, стоит денег :) ну и ладно 8)

Спросил у менеджера, хоть подняли ему зарплату с ростом тарифов, говорит, нифига не подняли и оптимизма в его словах вообще не было. За прошлый год аж на 10% :!:
В общем, этот банк потеряет не только клиентов, а и персонал. Жлобье.
Rainbow
 
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