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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 644645646647

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 937
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
234
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 937
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:06

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Сегодня укрсиб подогнал кредитку с практически максимальным лимитом (300 грн зажали). Если честно - совсем не ожидал что дадут, заявку больше ради интереса подавал.
Грейс до 56 дней, но не удобный (траты до 15 числа этого месяца надо гасить до 10 числа следующего). Страховок/комиссий нет. Дают мгновенный мастер, можно поменять на персонифицированную).
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:44

  maxim2014 написав:Сегодня укрсиб подогнал кредитку с практически максимальным лимитом (300 грн зажали). Если честно - совсем не ожидал что дадут, заявку больше ради интереса подавал.
Грейс до 56 дней, но не удобный (траты до 15 числа этого месяца надо гасить до 10 числа следующего). Страховок/комиссий нет. Дают мгновенный мастер, можно поменять на персонифицированную).


это ту где процентная ставка 55% в случае вылета из грейса? Подавали заявку через ukrsib online? Она теперь там (в ukrsib online), кстати, отображается ?
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:34

Она самая. Заявку подавал вчера вечером через мобильное приложение. Сегодня с утра перезвонили и после заполнения опросника согласовали в течении 3-х минут. Я даже трубку не успел положить, аж уже говорят есть положительный результат. Ещё через 20 минут в отделении выдали карту.
Лимит согласовывают на 2 года с возможностью пролонгации.
Востаннє редагувалось maxim2014 в П'ят 05 лип, 2019 16:37, всього редагувалось 2 разів.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:35

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

И да, в ИБ она видна.
З.Ы. БИН у карты кредитный.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:44

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

тарифный план по которому карту выдали:
РЕВОЛЬВЕРНА КРЕДИТНА КАРТКА "ШОППІНГ КАРТКА 55 grace"
maxim2014
 
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