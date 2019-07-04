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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:06
Сегодня укрсиб подогнал кредитку с практически максимальным лимитом (300 грн зажали). Если честно - совсем не ожидал что дадут, заявку больше ради интереса подавал.
Грейс до 56 дней, но не удобный (траты до 15 числа этого месяца надо гасить до 10 числа следующего). Страховок/комиссий нет. Дают мгновенный мастер, можно поменять на персонифицированную).
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maxim2014
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:44
maxim2014 написав:
Сегодня укрсиб подогнал кредитку с практически максимальным лимитом (300 грн зажали). Если честно - совсем не ожидал что дадут, заявку больше ради интереса подавал.
Грейс до 56 дней, но не удобный (траты до 15 числа этого месяца надо гасить до 10 числа следующего). Страховок/комиссий нет. Дают мгновенный мастер, можно поменять на персонифицированную).
это ту где процентная ставка 55% в случае вылета из грейса? Подавали заявку через ukrsib online? Она теперь там (в ukrsib online), кстати, отображается ?
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rudnitep
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:34
Она самая. Заявку подавал вчера вечером через мобильное приложение. Сегодня с утра перезвонили и после заполнения опросника согласовали в течении 3-х минут. Я даже трубку не успел положить, аж уже говорят есть положительный результат. Ещё через 20 минут в отделении выдали карту.
Лимит согласовывают на 2 года с возможностью пролонгации.
Востаннє редагувалось maxim2014
в П'ят 05 лип, 2019 16:37, всього редагувалось 2 разів.
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maxim2014
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:35
И да, в ИБ она видна.
З.Ы. БИН у карты кредитный.
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maxim2014
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:44
тарифный план по которому карту выдали:
РЕВОЛЬВЕРНА КРЕДИТНА КАРТКА "ШОППІНГ КАРТКА 55 grace"
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maxim2014
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