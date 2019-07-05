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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 лип, 2019 00:16
rudnitep написав: maxim2014 написав:
И да, в ИБ она видна.
З.Ы. БИН у карты кредитный.
Карта с чипом и contactless?
Мнгновенная - нет. Но при наличии Apple/Google pay это не сильно то и актуально
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maxim2014
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