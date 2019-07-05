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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 645646647648

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 937
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
234
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 937
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 00:16

  rudnitep написав:
  maxim2014 написав:И да, в ИБ она видна.
З.Ы. БИН у карты кредитный.


Карта с чипом и contactless?

Мнгновенная - нет. Но при наличии Apple/Google pay это не сильно то и актуально
maxim2014
 
Повідомлень: 1496
З нами з: 19.09.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 117 раз.
 
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  #<1 ... 645646647648
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