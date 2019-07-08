Мнгновенная - нет. Но при наличии Apple/Google pay это не сильно то и актуально
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 лип, 2019 00:16
Додано: Пон 08 лип, 2019 10:15
Додано: Пон 08 лип, 2019 14:18
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Кредитка с кешбеком 2%+2% за покупки в Ашане. Лимит кешбека 500 грн. в месяц.
Додано: Вів 09 лип, 2019 14:46
Є підводні камені? Кешбек тільки від ашану чи на все 2%?
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