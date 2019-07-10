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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 645646647648

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 937
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
234
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 937
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 00:16

  rudnitep написав:
  maxim2014 написав:И да, в ИБ она видна.
З.Ы. БИН у карты кредитный.


Карта с чипом и contactless?

Мнгновенная - нет. Но при наличии Apple/Google pay это не сильно то и актуально
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 10:15

  rudnitep написав:
  maxim2014 написав:И да, в ИБ она видна.
З.Ы. БИН у карты кредитный.


Карта с чипом и contactless?

Карта сама звичайна, бомжуватого вигляду. Ніяких кешбеків нема.
55% трохи занадто.

Жадібний банк, кредити хочуть напарити під 130% річних, депозити під смішні 5% на рік.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 14:18

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Кредитка с кешбеком 2%+2% за покупки в Ашане. Лимит кешбека 500 грн. в месяц.
https://www.auchan.ua/ua/editorial/spet ... a_v_auchan
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 14:46

  Bosstone написав:Кредитка с кешбеком 2%+2% за покупки в Ашане. Лимит кешбека 500 грн. в месяц.
https://www.auchan.ua/ua/editorial/spet ... a_v_auchan

Є підводні камені? Кешбек тільки від ашану чи на все 2%?
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:15

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Зампред немного обмолвился откуда был аукцион невиданной щедрости с кэшбеком
https://minfin.com.ua/credits/articles/ ... -i-nuzhen/
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:10

maxim2014
Спасибо, почитал.
И как ниже написано в коментариях:
"pollo17
Apollo17 10 июля 2019, 8:32#
Так на рынке все знают что сиб не кредитует :)"

Либо кредитует под 105-130% годовых.
Кредитка под 55% самый выгодный продукт, и это для ПРЕМИУМ клиента?! Да пошли вы с таким предложением.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:22

  Rainbow написав:maxim2014
Спасибо, почитал.
И как ниже написано в коментариях:
"pollo17
Apollo17 10 июля 2019, 8:32#
Так на рынке все знают что сиб не кредитует :)"

Либо кредитует под 105-130% годовых.
Кредитка под 55% самый выгодный продукт, и это для ПРЕМИУМ клиента?! Да пошли вы с таким предложением.

ну 55% это ж надо из грейса вылететь... мне чет кажется что премиум клиенты имеют достаточно мозгов что бы пользоваться кредиткой "правильно".
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 14:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Rainbow написав:Так на рынке все знают что сиб не кредитует :)"

Либо кредитует под 105-130% годовых.

Кредитует, и куда дешевле. Намного. Корпоратив в первую очередь. Но и для физиков у них предложения куда дешевле 100% (реальной ставки), одни из самых дешевых на рынке
Faceless
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