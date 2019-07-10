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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 лип, 2019 00:16
rudnitep написав: maxim2014 написав:
И да, в ИБ она видна.
З.Ы. БИН у карты кредитный.
Карта с чипом и contactless?
Мнгновенная - нет. Но при наличии Apple/Google pay это не сильно то и актуально
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Додано: Пон 08 лип, 2019 10:15
rudnitep написав: maxim2014 написав:
И да, в ИБ она видна.
З.Ы. БИН у карты кредитный.
Карта с чипом и contactless?
Карта сама звичайна, бомжуватого вигляду. Ніяких кешбеків нема.
55% трохи занадто.
Жадібний банк, кредити хочуть напарити під 130% річних, депозити під смішні 5% на рік.
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Rainbow
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Додано: Пон 08 лип, 2019 14:18
Кредитка с кешбеком 2%+2% за покупки в Ашане. Лимит кешбека 500 грн. в месяц.https://www.auchan.ua/ua/editorial/spet ... a_v_auchan
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Додано: Вів 09 лип, 2019 14:46
Є підводні камені? Кешбек тільки від ашану чи на все 2%?
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Додано: Вів 09 лип, 2019 20:15
Зампред немного обмолвился откуда был аукцион невиданной щедрости с кэшбекомhttps://minfin.com.ua/credits/articles/ ... -i-nuzhen/
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maxim2014
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Додано: Чет 11 лип, 2019 13:10
maxim2014
Спасибо, почитал.
И как ниже написано в коментариях:
"pollo17
Apollo17 10 июля 2019, 8:32#
Так на рынке все знают что сиб не кредитует :)"
Либо кредитует под 105-130% годовых.
Кредитка под 55% самый выгодный продукт, и это для ПРЕМИУМ клиента?! Да пошли вы с таким предложением.
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Rainbow
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Додано: Чет 11 лип, 2019 13:22
Rainbow написав:maxim2014
Спасибо, почитал.
И как ниже написано в коментариях:
"pollo17
Apollo17 10 июля 2019, 8:32#
Так на рынке все знают что сиб не кредитует
:)"
Либо кредитует под 105-130% годовых.
Кредитка под 55% самый выгодный продукт, и это для ПРЕМИУМ клиента?! Да пошли вы с таким предложением.
ну 55% это ж надо из грейса вылететь... мне чет кажется что премиум клиенты имеют достаточно мозгов что бы пользоваться кредиткой "правильно".
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maxim2014
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Додано: Чет 11 лип, 2019 14:42
Rainbow написав:
Так на рынке все знают что сиб не кредитует
"
Либо кредитует под 105-130% годовых.
Кредитует, и куда дешевле. Намного. Корпоратив в первую очередь. Но и для физиков у них предложения куда дешевле 100% (реальной ставки), одни из самых дешевых на рынке
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Додано: Чет 11 лип, 2019 19:50
maxim2014 написав:
мне чет кажется что премиум клиенты имеют достаточно мозгов что бы пользоваться кредиткой "правильно".
преміум клієнти не бідують ІМХО і кредитка їм і даром не треба
кредит = дорога в бідність
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greenozon
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Додано: Чет 11 лип, 2019 21:45
greenozon написав: maxim2014 написав:
мне чет кажется что премиум клиенты имеют достаточно мозгов что бы пользоваться кредиткой "правильно".
преміум клієнти не бідують ІМХО і кредитка їм і даром не треба
кредит = дорога в бідність
Да ладно... я вот пользуюсь кредитками, но не из-за того что «денег нет». Не вижу ничего плохого в том что бы пользоваться чужими деньгами бесплатно.
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maxim2014
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