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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 лип, 2019 19:28
Клієнти UKRSIBBANK BNP Paribas Group мають нагоду придбати абонемент у SPORT LIFE зі знижкою від 5% до 12% за програмою лояльності ОЧЕВИГОДА в залежності від рівня клубної картки.
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greenozon
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