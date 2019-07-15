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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 646647648649

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 937
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
234
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 937
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 19:28

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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 21:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

З сьогодншінього дня, УкрСиб ввів комісію за переказ на зовнішні карти.
Вчора перекинув на моно, все ОК. А сьогодні вже 1% зняли.

Ніякого повідомлення ні в месенджери ні смс не скинули (це ж не реклама про депозити/кредити). Горіть в пеклі з гейзерним поносом за таке.

Банк нагадує, що він кидала - і тебе може вжучити в будь-який момент часу. Довіри які викликають той самий моно чи пумб до банку немає.

Єдине радує - пики їх топ менеджерів, які "не розумітимуть" чому народ не користуватиметься їх чудовою онланй платформою (навіть коли відмінять комісію). А на платформу потрачено гроші, а народ вперто йтиме у відділення харитиме касирок (яких знову дві потрібно буде у моєму відділенні).
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
mju
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 21:23

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Новость о смене тарифов была давным-давно.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 21:41

  greenozon написав:
  maxim2014 написав:мне чет кажется что премиум клиенты имеют достаточно мозгов что бы пользоваться кредиткой "правильно".


преміум клієнти не бідують ІМХО і кредитка їм і даром не треба :)
кредит = дорога в бідність

Ведущим КК приносят 10-ки тыс.грн. в месяц.
guntherhouse777
 
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