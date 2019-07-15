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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 лип, 2019 19:28
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Додано: Пон 15 лип, 2019 21:12
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
З сьогодншінього дня, УкрСиб ввів комісію за переказ на зовнішні карти.
Вчора перекинув на моно, все ОК. А сьогодні вже 1% зняли.
Ніякого повідомлення ні в месенджери ні смс не скинули (це ж не реклама про депозити/кредити). Горіть в пеклі з гейзерним поносом за таке.
Банк нагадує, що він кидала - і тебе може вжучити в будь-який момент часу. Довіри які викликають той самий моно чи пумб до банку немає.
Єдине радує - пики їх топ менеджерів, які "не розумітимуть" чому народ не користуватиметься їх чудовою онланй платформою (навіть коли відмінять комісію). А на платформу потрачено гроші, а народ вперто йтиме у відділення харитиме касирок (яких знову дві потрібно буде у моєму відділенні).
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
Додано: Пон 15 лип, 2019 21:23
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Новость о смене тарифов была давным-давно.
Додано: Пон 15 лип, 2019 21:41
Додано: Пон 15 лип, 2019 21:46
Кстати, на сайте укрсиб сообщил об этой комиссии за месяц до введения, а как раз пумб только сообщил о смене тарифов, но конкретно о том что ввел комиссию не сообщил.
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