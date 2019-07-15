Додано: Пон 15 лип, 2019 21:12

З сьогодншінього дня, УкрСиб ввів комісію за переказ на зовнішні карти.

Вчора перекинув на моно, все ОК. А сьогодні вже 1% зняли.



Ніякого повідомлення ні в месенджери ні смс не скинули (це ж не реклама про депозити/кредити). Горіть в пеклі з гейзерним поносом за таке.



Банк нагадує, що він кидала - і тебе може вжучити в будь-який момент часу. Довіри які викликають той самий моно чи пумб до банку немає.



Єдине радує - пики їх топ менеджерів, які "не розумітимуть" чому народ не користуватиметься їх чудовою онланй платформою (навіть коли відмінять комісію). А на платформу потрачено гроші, а народ вперто йтиме у відділення харитиме касирок (яких знову дві потрібно буде у моєму відділенні).

Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.