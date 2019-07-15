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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 646647648649

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 938
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
235
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 19:28

Клієнти UKRSIBBANK BNP Paribas Group мають нагоду придбати абонемент у SPORT LIFE зі знижкою від 5% до 12% за програмою лояльності ОЧЕВИГОДА в залежності від рівня клубної картки.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 21:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

З сьогодншінього дня, УкрСиб ввів комісію за переказ на зовнішні карти.
Вчора перекинув на моно, все ОК. А сьогодні вже 1% зняли.

Ніякого повідомлення ні в месенджери ні смс не скинули (це ж не реклама про депозити/кредити). Горіть в пеклі з гейзерним поносом за таке.

Банк нагадує, що він кидала - і тебе може вжучити в будь-який момент часу. Довіри які викликають той самий моно чи пумб до банку немає.

Єдине радує - пики їх топ менеджерів, які "не розумітимуть" чому народ не користуватиметься їх чудовою онланй платформою (навіть коли відмінять комісію). А на платформу потрачено гроші, а народ вперто йтиме у відділення харитиме касирок (яких знову дві потрібно буде у моєму відділенні).
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
mju
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 21:23

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Новость о смене тарифов была давным-давно.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 21:41

  greenozon написав:
  maxim2014 написав:мне чет кажется что премиум клиенты имеют достаточно мозгов что бы пользоваться кредиткой "правильно".


преміум клієнти не бідують ІМХО і кредитка їм і даром не треба :)
кредит = дорога в бідність

Ведущим КК приносят 10-ки тыс.грн. в месяц.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 21:46

  mju написав:З сьогодншінього дня, УкрСиб ввів комісію за переказ на зовнішні карти.
Вчора перекинув на моно, все ОК. А сьогодні вже 1% зняли.

Ніякого повідомлення ні в месенджери ні смс не скинули (це ж не реклама про депозити/кредити). Горіть в пеклі з гейзерним поносом за таке.

Банк нагадує, що він кидала - і тебе може вжучити в будь-який момент часу. Довіри які викликають той самий моно чи пумб до банку немає.

Єдине радує - пики їх топ менеджерів, які "не розумітимуть" чому народ не користуватиметься їх чудовою онланй платформою (навіть коли відмінять комісію). А на платформу потрачено гроші, а народ вперто йтиме у відділення харитиме касирок (яких знову дві потрібно буде у моєму відділенні).

Не за перевод, а за пополнение их картой чужих карт через чужие сервисы, то есть дебетование чужих карт. А перевод на другие карты это другая операция (кредитование чужих карт), которая тарифицируется по другим тарифам.
Кстати, на сайте укрсиб сообщил об этой комиссии за месяц до введения, а как раз пумб только сообщил о смене тарифов, но конкретно о том что ввел комиссию не сообщил.
п.с. на всякий случай, укрсиб теперь берет за дебетовый манисенд 1%, а пумб 0,5%.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 23:34

  maxim2014 написав:Новость о смене тарифов была давным-давно.

Я не заперечую. Але як змінити тарифи - то давно на сайті, а як рекламку кредитки - то і смс і у вайбер.

  Bosstone написав:Не за перевод, а за пополнение их картой чужих карт через чужие сервисы, то есть дебетование чужих карт. А перевод на другие карты это другая операция (кредитование чужих карт), которая тарифицируется по другим тарифам.
Кстати, на сайте укрсиб сообщил об этой комиссии за месяц до введения, а как раз пумб только сообщил о смене тарифов, но конкретно о том что ввел комиссию не сообщил.
п.с. на всякий случай, укрсиб теперь берет за дебетовый манисенд 1%, а пумб 0,5%.

Так і є. Я не заглиблювався у деталі. Мене більш нервує, що про це "повідомляють" на сайті. А як кредитку рекламувати - то лізуть у всі месендери.

Моно і Пумб про таке попереджали. Достатньо інфи що щось змінилося, вже сам на сайті знаходжу що. А кожен день моніторити новини на сайті укрсибу - не бачу резону.
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
mju
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:52

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Bosstone написав:А перевод на другие карты это другая операция (кредитование чужих карт), которая тарифицируется по другим тарифам.

Приклад можете привести...шо це є і як тарифікується?
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:32

Укрсиб перекрив кисень монобанді...
хто наступний
:mrgreen:
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greenozon
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