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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лип, 2019 12:15
Квесторе_поверніться написав: Bosstone написав:
Обычный перевод с карты инициатора перевода на другую карту
Де і в якій ціні ці перекази?
СЕП з банки платний?
В укрсиб онлайн. Обычный манисэнд стоит 1%. Тарифы на сэп зависят от пакета, в самом простом сэп стоит 10 грн. за переводhttps://online.ukrsibbank.com/ibank/tariffs
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Bosstone
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Додано: Вів 16 лип, 2019 12:37
Bosstone написав: Квесторе_поверніться написав: Bosstone написав:
Обычный перевод с карты инициатора перевода на другую карту
Де і в якій ціні ці перекази?
СЕП з банки платний?
В укрсиб онлайн. Обычный манисэнд стоит 1%. Тарифы на сэп зависят от пакета, в самом простом сэп стоит 10 грн. за переводhttps://online.ukrsibbank.com/ibank/tariffs
в сад такую банку с таким ИБ...
Вернее, ...в болото
у другого лягушатника как-то веселее щас, даж есть пара-тройка бесплатных СЭПов в месяц и ревардс
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 16 лип, 2019 12:59
clientage написав:
в сад такую банку с таким ИБ...
Вернее, ...в болото
у другого лягушатника как-то веселее щас, даж есть пара-тройка бесплатных СЭПов в месяц и ревардс
У сиба полгода назад была акция с бесплатным р2р, наверно тогда пумб и задумал свою всекарту, чтоб не отставать.
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Bosstone
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- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 577 раз.
- Подякували: 104 раз.
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- Профіль
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