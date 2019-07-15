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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 647648649650

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 938
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
235
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 12:15

  Квесторе_поверніться написав:
  Bosstone написав:Обычный перевод с карты инициатора перевода на другую карту

Де і в якій ціні ці перекази?
СЕП з банки платний?

В укрсиб онлайн. Обычный манисэнд стоит 1%. Тарифы на сэп зависят от пакета, в самом простом сэп стоит 10 грн. за перевод
https://online.ukrsibbank.com/ibank/tariffs
Bosstone
 
Повідомлень: 1134
З нами з: 21.04.10
Подякував: 577 раз.
Подякували: 104 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 12:37

  Bosstone написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Bosstone написав:Обычный перевод с карты инициатора перевода на другую карту

Де і в якій ціні ці перекази?
СЕП з банки платний?

В укрсиб онлайн. Обычный манисэнд стоит 1%. Тарифы на сэп зависят от пакета, в самом простом сэп стоит 10 грн. за перевод
https://online.ukrsibbank.com/ibank/tariffs

в сад такую банку с таким ИБ...
Вернее, ...в болото :lol:
у другого лягушатника как-то веселее щас, даж есть пара-тройка бесплатных СЭПов в месяц и ревардс :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 28722
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2301 раз.
Подякували: 3325 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 12:59

  clientage написав:
  Bosstone написав:В укрсиб онлайн. Обычный манисэнд стоит 1%. Тарифы на сэп зависят от пакета, в самом простом сэп стоит 10 грн. за перевод
https://online.ukrsibbank.com/ibank/tariffs

в сад такую банку с таким ИБ...
Вернее, ...в болото :lol:
у другого лягушатника как-то веселее щас, даж есть пара-тройка бесплатных СЭПов в месяц и ревардс :idea:

У сиба полгода назад была акция с бесплатным р2р, наверно тогда пумб и задумал свою всекарту, чтоб не отставать.
Bosstone
 
Повідомлень: 1134
З нами з: 21.04.10
Подякував: 577 раз.
Подякували: 104 раз.
 
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  #<1 ... 647648649650
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