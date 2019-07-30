В укрсиб онлайн. Обычный манисэнд стоит 1%. Тарифы на сэп зависят от пакета, в самом простом сэп стоит 10 грн. за перевод
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лип, 2019 12:15
В укрсиб онлайн. Обычный манисэнд стоит 1%. Тарифы на сэп зависят от пакета, в самом простом сэп стоит 10 грн. за перевод
Додано: Вів 16 лип, 2019 12:37
в сад такую банку с таким ИБ...
Вернее, ...в болото
у другого лягушатника как-то веселее щас, даж есть пара-тройка бесплатных СЭПов в месяц и ревардс
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 16 лип, 2019 12:59
У сиба полгода назад была акция с бесплатным р2р, наверно тогда пумб и задумал свою всекарту, чтоб не отставать.
Додано: Сер 17 лип, 2019 13:01
Чому ж?
Раніше було - тримаєш гроші в сібі, і перекидуєш на моно тільки на кешбек.
Зараз, якщо є вибір куди закидувати спочатку гроші(при умові безкоштовного зняття у моно), то вигідніше закидувати зразу все на моно(хоча можливо буде довше) і потім безплатно перекидувати куди потрібно, хоча за відсутності Rewards не розумію навіщо перекидувати назад на сіб.
Додано: Чет 18 лип, 2019 18:54
Никому не советую использовать Укрсиббанк, так как у него нету чарджбека как в приват банке, меня кинул интернет магазин на деньги, а укрсиббанк просто проглотил мое заявление и ничего не сделал (как собственно и полиция и прокуратура в стране анархия!)
Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:56
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Да не врите, все там есть. И если сравнивать по поддержке с Приватом, то сравнение будет не в пользу Привата. Я как очень давний клиент и того и другого говорю
Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:15
Це слід конкретику розглядати...факти в студію, як кидок намалювався?
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Додано: Нед 21 лип, 2019 15:00
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Додано: Вів 30 лип, 2019 22:06
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А кто-то может показать скин (ну или хотя бы просто скопировать строчку с выписки), где видно как комиссии п2п облагается? Операция видна по карте или счету? Появляется сразу или с задержкой?
Додано: Вів 30 лип, 2019 22:27
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