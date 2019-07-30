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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 647648649650

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 938
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
235
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 12:15

  Квесторе_поверніться написав:
  Bosstone написав:Обычный перевод с карты инициатора перевода на другую карту

Де і в якій ціні ці перекази?
СЕП з банки платний?

В укрсиб онлайн. Обычный манисэнд стоит 1%. Тарифы на сэп зависят от пакета, в самом простом сэп стоит 10 грн. за перевод
https://online.ukrsibbank.com/ibank/tariffs
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 12:37

  Bosstone написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Bosstone написав:Обычный перевод с карты инициатора перевода на другую карту

Де і в якій ціні ці перекази?
СЕП з банки платний?

В укрсиб онлайн. Обычный манисэнд стоит 1%. Тарифы на сэп зависят от пакета, в самом простом сэп стоит 10 грн. за перевод
https://online.ukrsibbank.com/ibank/tariffs

в сад такую банку с таким ИБ...
Вернее, ...в болото :lol:
у другого лягушатника как-то веселее щас, даж есть пара-тройка бесплатных СЭПов в месяц и ревардс :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 12:59

  clientage написав:
  Bosstone написав:В укрсиб онлайн. Обычный манисэнд стоит 1%. Тарифы на сэп зависят от пакета, в самом простом сэп стоит 10 грн. за перевод
https://online.ukrsibbank.com/ibank/tariffs

в сад такую банку с таким ИБ...
Вернее, ...в болото :lol:
у другого лягушатника как-то веселее щас, даж есть пара-тройка бесплатных СЭПов в месяц и ревардс :idea:

У сиба полгода назад была акция с бесплатным р2р, наверно тогда пумб и задумал свою всекарту, чтоб не отставать.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:01

  greenozon написав:Укрсиб перекрив кисень монобанді...
:mrgreen:

Чому ж?
Раніше було - тримаєш гроші в сібі, і перекидуєш на моно тільки на кешбек.
Зараз, якщо є вибір куди закидувати спочатку гроші(при умові безкоштовного зняття у моно), то вигідніше закидувати зразу все на моно(хоча можливо буде довше) і потім безплатно перекидувати куди потрібно, хоча за відсутності Rewards не розумію навіщо перекидувати назад на сіб.
neex
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:54

Никому не советую использовать Укрсиббанк, так как у него нету чарджбека как в приват банке, меня кинул интернет магазин на деньги, а укрсиббанк просто проглотил мое заявление и ничего не сделал (как собственно и полиция и прокуратура в стране анархия!)
wolfes666
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

wolfes666 написав:Никому не советую использовать Укрсиббанк, так как у него нету чарджбека как в приват банке, меня кинул интернет магазин на деньги, а укрсиббанк просто проглотил мое заявление и ничего не сделал (как собственно и полиция и прокуратура в стране анархия!)
Да не врите, все там есть. И если сравнивать по поддержке с Приватом, то сравнение будет не в пользу Привата. Я как очень давний клиент и того и другого говорю
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:15

  Faceless написав:
wolfes666 написав:Никому не советую использовать Укрсиббанк, так как у него нету чарджбека как в приват банке, меня кинул интернет магазин на деньги, а укрсиббанк просто проглотил мое заявление и ничего не сделал (как собственно и полиция и прокуратура в стране анархия!)
Да не врите, все там есть. И если сравнивать по поддержке с Приватом, то сравнение будет не в пользу Привата. Я как очень давний клиент и того и другого говорю

Це слід конкретику розглядати...факти в студію, як кидок намалювався?
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 15:00

UKRSIBBANK BNP Paribas Group увійшов до переліку найнадійніших банків України, отримавши найвищий показник фінансової стійкості, за даними аналітичної системи YouControl, що розробив інструмент для перевірки надійності банків FinScore.

інфографіка банку

https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... k_info.pdf
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 22:06

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А кто-то может показать скин (ну или хотя бы просто скопировать строчку с выписки), где видно как комиссии п2п облагается? Операция видна по карте или счету? Появляется сразу или с задержкой?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 22:27

  maxim2014 написав:А кто-то может показать скин (ну или хотя бы просто скопировать строчку с выписки), где видно как комиссии п2п облагается? Операция видна по карте или счету? Появляется сразу или с задержкой?

Операция отображается в выписке по счету с задержкой (после проводки).
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Bosstone
 
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