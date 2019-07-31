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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 648649650651

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 939
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
235
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:23

  greenozon написав:UKRSIBBANK BNP Paribas Group увійшов до переліку найнадійніших банків України, отримавши найвищий показник фінансової стійкості, за даними аналітичної системи YouControl, що розробив інструмент для перевірки надійності банків FinScore.

інфографіка банку

https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... k_info.pdf

Банк сам по себе хороший и умеет ориентироваться на рынок. Но вот с АТМ терминалами беда у них, иногда найти проблемно. Свой интернет банкинг развивают (с самого зарождения с ними), так что посмотрим как дальше будет, но в плане обслуживания они радуют.
Vizelcev
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 07:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Подскажите пожалуйста, есть ли в Укрсибе штраф или проценты за технический овердрафт по карте All Inclusive (зарплатная, гривна)? В тарифах нигде не нашел.
archvile
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  #<1 ... 648649650651
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