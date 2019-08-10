greenozon написав:UKRSIBBANK BNP Paribas Group увійшов до переліку найнадійніших банків України, отримавши найвищий показник фінансової стійкості, за даними аналітичної системи YouControl, що розробив інструмент для перевірки надійності банків FinScore.
Банк сам по себе хороший и умеет ориентироваться на рынок. Но вот с АТМ терминалами беда у них, иногда найти проблемно. Свой интернет банкинг развивают (с самого зарождения с ними), так что посмотрим как дальше будет, но в плане обслуживания они радуют.
Хотел узнать, какая комиссия за снятия собственных средств в банкоматах укрсиб и ощадбанка, если партнеры то одинаковая ?
И еще интересуют какие комисии за перевод с карты укрсиб на карту другого банка и на перевод на карту укрсиб с карты другого банка. При условии что переводы производить с официальных приложений банков.