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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 648649650651

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 939
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
235
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:23

  greenozon написав:UKRSIBBANK BNP Paribas Group увійшов до переліку найнадійніших банків України, отримавши найвищий показник фінансової стійкості, за даними аналітичної системи YouControl, що розробив інструмент для перевірки надійності банків FinScore.

інфографіка банку

https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... k_info.pdf

Банк сам по себе хороший и умеет ориентироваться на рынок. Но вот с АТМ терминалами беда у них, иногда найти проблемно. Свой интернет банкинг развивают (с самого зарождения с ними), так что посмотрим как дальше будет, но в плане обслуживания они радуют.
Vizelcev
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 13:07

Шановні клієнти! Повідомляємо, що з 05.08.2019 банк відкриватиме клієнтам нові рахунки відповідно до стандарту IBAN,
у зв'язку з цим у суботу 03.08.2019 буде проведено ряд технічних робіт, а саме:

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/408710/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 18:59

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Есть вопрос. На сайте укрсиб в списке банков партнеров значится Ощадбанк https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... ners_atms/

Хотел узнать, какая комиссия за снятия собственных средств в банкоматах укрсиб и ощадбанка, если партнеры то одинаковая ?

И еще интересуют какие комисии за перевод с карты укрсиб на карту другого банка и на перевод на карту укрсиб с карты другого банка. При условии что переводы производить с официальных приложений банков.
Karmik
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 20:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Все детали можно найти в тарифах. Скрытых комиссий нет.
maxim2014
 
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