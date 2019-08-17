Вчера(это уже точно), решил проверить как в банкомате банка партнера Укрсиб -"Ощадбанк" получится снять наличные деньги. Итого, за раз банкомат ощада дал возможность снять "аж" 200 грн. Ну думаю, может закончились, отправляюсь в другой банкомат ощада и опять 200грн макс, другую сумму указать нельзя.
С чем связано такое "кастрированное" партнерство ? Пихать карту 10 раз туда сюда чтобы снять 2000грн, мягко говоря не очень удобно.
Кстати, комиссия за снятия была нулевая, но она нивелируюет все это неудобство с лимитом.
p.s. Проверялось в банкоматах ощада г. Херсон ул. И. Кулика.