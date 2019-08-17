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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 649650651652

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 940
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
235
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 940
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 02:36

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Вчера(это уже точно), решил проверить как в банкомате банка партнера Укрсиб -"Ощадбанк" получится снять наличные деньги. Итого, за раз банкомат ощада дал возможность снять "аж" 200 грн. Ну думаю, может закончились, отправляюсь в другой банкомат ощада и опять 200грн макс, другую сумму указать нельзя.
С чем связано такое "кастрированное" партнерство ? Пихать карту 10 раз туда сюда чтобы снять 2000грн, мягко говоря не очень удобно.
Кстати, комиссия за снятия была нулевая, но она нивелируюет все это неудобство с лимитом.

p.s. Проверялось в банкоматах ощада г. Херсон ул. И. Кулика.
Karmik
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 03:06

Это потому, что «банкомат не устройство для снятия больших сумм»
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 03:43

WachtAmRhein
Гениально! Жму руку.
Karmik
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 06:39

  Karmik написав:WachtAmRhein
Гениально! Жму руку.

Уже не первый год держу тут счёт под выплаты из Фонда и за 10 грн отправляю *"куда надо"*
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 07:14

Ощад чужакам стандартно так наливает
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 07:47

  Вкладчик1234 написав:Ощад чужакам стандартно так наливает

если полазить по меню- то больше
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 17:12

Ошад на визу 2 тыс. На мастер 1 тыс. Наливает (ее ажись 3 порции), но нужно вручную сумму вводить.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 17:35

  demichh написав:Ошад на визу 2 тыс. На мастер 1 тыс. Наливает (ее ажись 3 порции), но нужно вручную сумму вводить.

Я тоже всегда выбираю сумму вручную, потому что обычно нужны мелкие купюры (у Ощада это 20 грн.) Хотя есть конечно банки, у которых доступны купюры и помельче, но до них неудобно добираться.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 22:26

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  v57 написав:если полазить по меню- то больше

Там где должна быть "другая сумма" ее просто нет. Я снимал с карты ощада в родном банкомате и там она есть.
Вчера для проверки снял с укрсиб карты в родном банкомате 4000 грн за раз, выдало без проблем. Написано было что лимит за одну операцию 20000 грн.
Karmik
 
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  #<1 ... 649650651652
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