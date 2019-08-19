|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 сер, 2019 02:36
Вчера(это уже точно), решил проверить как в банкомате банка партнера Укрсиб -"Ощадбанк" получится снять наличные деньги. Итого, за раз банкомат ощада дал возможность снять "аж" 200 грн. Ну думаю, может закончились, отправляюсь в другой банкомат ощада и опять 200грн макс, другую сумму указать нельзя.
С чем связано такое "кастрированное" партнерство ? Пихать карту 10 раз туда сюда чтобы снять 2000грн, мягко говоря не очень удобно.
Кстати, комиссия за снятия была нулевая, но она нивелируюет все это неудобство с лимитом.
p.s. Проверялось в банкоматах ощада г. Херсон ул. И. Кулика.
-
Karmik
-
-
- Повідомлень: 31
- З нами з: 17.07.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 сер, 2019 03:06
Это потому, что «банкомат не устройство для снятия больших сумм»
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 8692
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 655 раз.
- Подякували: 1290 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 сер, 2019 03:43
WachtAmRhein
Гениально! Жму руку.
-
Karmik
-
-
- Повідомлень: 31
- З нами з: 17.07.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 сер, 2019 06:39
Karmik написав:WachtAmRhein
Гениально! Жму руку.
Уже не первый год держу тут счёт под выплаты из Фонда и за 10 грн отправляю *"куда надо"*
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 11561
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 664 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 сер, 2019 07:14
Ощад чужакам стандартно так наливает
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9130
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6210 раз.
- Подякували: 2449 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Нед 18 сер, 2019 07:47
Вкладчик1234 написав:
Ощад чужакам стандартно так наливает
если полазить по меню- то больше
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2235
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 сер, 2019 17:12
Ошад на визу 2 тыс. На мастер 1 тыс. Наливает (ее ажись 3 порции), но нужно вручную сумму вводить.
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2097
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 сер, 2019 17:35
demichh написав:
Ошад на визу 2 тыс. На мастер 1 тыс. Наливает (ее ажись 3 порции), но нужно вручную сумму вводить.
Я тоже всегда выбираю сумму вручную, потому что обычно нужны мелкие купюры (у Ощада это 20 грн.) Хотя есть конечно банки, у которых доступны купюры и помельче, но до них неудобно добираться.
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1245
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 588 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 сер, 2019 22:26
v57 написав:
если полазить по меню- то больше
Там где должна быть "другая сумма" ее просто нет. Я снимал с карты ощада в родном банкомате и там она есть.
Вчера для проверки снял с укрсиб карты в родном банкомате 4000 грн за раз, выдало без проблем. Написано было что лимит за одну операцию 20000 грн.
-
Karmik
-
-
- Повідомлень: 31
- З нами з: 17.07.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 сер, 2019 09:19
Продажа евро онлайн:
28,33 - Укрсиб;
28,05 - Альфа-Банк.
Как думаете, где я куплю евро?
Где депозиты 1 месяц, на 3 месяца, на 6 месяцев?
Что это за прикол с депозитом на 9 мес под 0,01%?
Такое чувство, что в ДРБ у них сидят отсталые люди, которые не умеют считать и пристраивать деньги.
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 2509
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 540 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|