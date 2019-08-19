что касается депо - зачем им привлекать ненужный ресурс, у них валюты и так достаточно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 сер, 2019 09:27
что касается депо - зачем им привлекать ненужный ресурс, у них валюты и так достаточно
Додано: Вів 20 сер, 2019 09:39
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
звісно що у банку Львів
там євро ще дешевше (в більшості випадків) ніж найнижчі онлайн пропозиції
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 20 сер, 2019 10:03
maxim2014
Думаете, у Райфайзена или других не менее надежных международных груп их меньше?
Вопрос может быть в цене ресурса, если цена ниже рынка а спроса нет, значит проблема в другом направлении - "криворукость" ДРБ, который не знает что делать с деньгами и недозарабатывает на ровном месте.
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