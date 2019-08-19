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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 650651652653

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 940
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
235
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 940
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:27

  Rainbow написав:Продажа евро онлайн:
28,33 - Укрсиб;
28,05 - Альфа-Банк.
Как думаете, где я куплю евро?


Где депозиты 1 месяц, на 3 месяца, на 6 месяцев?
Что это за прикол с депозитом на 9 мес под 0,01%?

Такое чувство, что в ДРБ у них сидят отсталые люди, которые не умеют считать и пристраивать деньги.

что касается депо - зачем им привлекать ненужный ресурс, у них валюты и так достаточно
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Rainbow написав:Продажа евро онлайн:
28,33 - Укрсиб;
28,05 - Альфа-Банк.
Как думаете, где я куплю евро?


звісно що у банку Львів :)
там євро ще дешевше (в більшості випадків) ніж найнижчі онлайн пропозиції
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:03

maxim2014
Думаете, у Райфайзена или других не менее надежных международных груп их меньше?
https://www.aval.ua/ru/privatnim-osobam ... 0%B8%D1%82

Вопрос может быть в цене ресурса, если цена ниже рынка а спроса нет, значит проблема в другом направлении - "криворукость" ДРБ, который не знает что делать с деньгами и недозарабатывает на ровном месте.
Rainbow
 
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  #<1 ... 650651652653
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