Додано: Вів 20 сер, 2019 14:51

#укрсиббанк#злодії#грабіж#кидали#здирники#жахливийСервіс





Вчора 19/08/2019 помітив, що з рахунку списалась величезна комісія в розмірі 195 грн. Як виявилося, Укрсиббанк тихосенько ввів нещодавно тарифи за переказ коштів із картки Укрсиббанку на картку іншого банку, і, тихо вкрав гроші з рахунку.



Я користувався цією послугою на регулярній основі, щомісяця. І як ви думаєте, мене, як активного користувача-клієнта банку, попередили? Звісно – НІ!! А навіщо? Намагався з’ясувати причину неналежного інформування про зміну тарифів, та ще й серед року!, через чат персонального кабінету та на гарячій лінії, однак, результат – нульовий!





На гарячій лінії спершу просто клали слухавку… Таке буває, технічний збій… Давайте в це вірити. Із якоїсь спроби все ж таки додзвонився, розказали казку, що попередили на сайті банку, треба мовляв слідкувати!





Піднімайтесь із спозаранку і відкривайте сторінку Укрсиббанку, бо зміна тарифів може бути ба не щодня… Ще б в газеті надрукували на кшталт «Голос України», котру виписують лише примусово бібліотеки, а читають пильові кліщі. А що? Факт публікування є, джерело відкрите, офіційне… Невже цього мало?



А якщо хтось являється клієнтом кількох банків, то це дуже гарна фізкультура, – моніторити щодня тарифи банків! Ранкова пробіжка?! Ніііі, це архаїчне заняття! Ба більше – моветон! Краще перевіряти сайти банків про зміну тарифів!! Оце крутий челендж! Дійсно справжній виклик життя!





Шановні #менеджери #Укрсиббанку, інформування щодо зміни тарифів має бути ПЕРСОНАЛЬНО! Як про введення IBAN, від якого ні холодно, ні жарко більшості Клієнтів, то попередили і у viber, і через СМС, а коли питання стосується послуг та тарифів, якими користуються клієнти, то краще тихенько вкрасти гроші, може не помітять…



Я не погоджуюсь платити за послугу, тариф за яку був введений крадькома! Це зневага до Клієнтів.



Поміж іншим, являюсь корпоративним клієнтом більше 5 (п’яти) років!! Жодного інформування через корпоративного менеджера. Невже ж так важко було зробити один лист, всього ОДИН, Карл, і розіслати….?!?!? Навіщо Банк збирає персональні дані, якщо немає тями як правильно їх використовувати!?!?!? Навіщо Банку телефони, електронні скриньки, поштові адреси та інше, навіщо?



Вимагаю повернути 195 грн. нагло вкраденої комісії!!