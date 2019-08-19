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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 650651652653

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 941
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 941
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:27

  Rainbow написав:Продажа евро онлайн:
28,33 - Укрсиб;
28,05 - Альфа-Банк.
Как думаете, где я куплю евро?


Где депозиты 1 месяц, на 3 месяца, на 6 месяцев?
Что это за прикол с депозитом на 9 мес под 0,01%?

Такое чувство, что в ДРБ у них сидят отсталые люди, которые не умеют считать и пристраивать деньги.

что касается депо - зачем им привлекать ненужный ресурс, у них валюты и так достаточно
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Rainbow написав:Продажа евро онлайн:
28,33 - Укрсиб;
28,05 - Альфа-Банк.
Как думаете, где я куплю евро?


звісно що у банку Львів :)
там євро ще дешевше (в більшості випадків) ніж найнижчі онлайн пропозиції
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:03

maxim2014
Думаете, у Райфайзена или других не менее надежных международных груп их меньше?
https://www.aval.ua/ru/privatnim-osobam ... 0%B8%D1%82

Вопрос может быть в цене ресурса, если цена ниже рынка а спроса нет, значит проблема в другом направлении - "криворукость" ДРБ, который не знает что делать с деньгами и недозарабатывает на ровном месте.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:21

  Rainbow написав: который не знает что делать с деньгами и недозарабатывает на ровном месте.

у них бесплатных денег куры не клюют... наверное половина ИТ компаний используют их спецпредложения для оплаты труда своих сотрудников.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:51

#укрсиббанк#злодії#грабіж#кидали#здирники#жахливийСервіс

#укрсиббанк#злодії#грабіж#кидали#здирники#жахливийСервіс


Вчора 19/08/2019 помітив, що з рахунку списалась величезна комісія в розмірі 195 грн. Як виявилося, Укрсиббанк тихосенько ввів нещодавно тарифи за переказ коштів із картки Укрсиббанку на картку іншого банку, і, тихо вкрав гроші з рахунку.

Я користувався цією послугою на регулярній основі, щомісяця. І як ви думаєте, мене, як активного користувача-клієнта банку, попередили? Звісно – НІ!! А навіщо? Намагався з’ясувати причину неналежного інформування про зміну тарифів, та ще й серед року!, через чат персонального кабінету та на гарячій лінії, однак, результат – нульовий!


На гарячій лінії спершу просто клали слухавку… Таке буває, технічний збій… Давайте в це вірити. Із якоїсь спроби все ж таки додзвонився, розказали казку, що попередили на сайті банку, треба мовляв слідкувати!


Піднімайтесь із спозаранку і відкривайте сторінку Укрсиббанку, бо зміна тарифів може бути ба не щодня… Ще б в газеті надрукували на кшталт «Голос України», котру виписують лише примусово бібліотеки, а читають пильові кліщі. А що? Факт публікування є, джерело відкрите, офіційне… Невже цього мало?

А якщо хтось являється клієнтом кількох банків, то це дуже гарна фізкультура, – моніторити щодня тарифи банків! Ранкова пробіжка?! Ніііі, це архаїчне заняття! Ба більше – моветон! Краще перевіряти сайти банків про зміну тарифів!! Оце крутий челендж! Дійсно справжній виклик життя!


Шановні #менеджери #Укрсиббанку, інформування щодо зміни тарифів має бути ПЕРСОНАЛЬНО! Як про введення IBAN, від якого ні холодно, ні жарко більшості Клієнтів, то попередили і у viber, і через СМС, а коли питання стосується послуг та тарифів, якими користуються клієнти, то краще тихенько вкрасти гроші, може не помітять…

Я не погоджуюсь платити за послугу, тариф за яку був введений крадькома! Це зневага до Клієнтів.

Поміж іншим, являюсь корпоративним клієнтом більше 5 (п’яти) років!! Жодного інформування через корпоративного менеджера. Невже ж так важко було зробити один лист, всього ОДИН, Карл, і розіслати….?!?!? Навіщо Банк збирає персональні дані, якщо немає тями як правильно їх використовувати!?!?!? Навіщо Банку телефони, електронні скриньки, поштові адреси та інше, навіщо?

Вимагаю повернути 195 грн. нагло вкраденої комісії!!
ROMANKRYSIUK
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ROMANKRYSIUK написав:Вимагаю повернути 195 грн. нагло вкраденої комісії!!

Вооо, накатайте им этот поток сознания на бумагу в отд-и, рарезте эту претензию на возврат и... ждите. Вдрух вернут или укажут аргументированный ответ со ссылками на пп. ДКБО.

ИМХО, комисс ввели весною, мы тут на ветке всё это давно обсудили.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ROMANKRYSIUK написав:Як виявилося, Укрсиббанк тихосенько ввів нещодавно тарифи за переказ коштів із картки Укрсиббанку на картку іншого банку, і, тихо вкрав гроші з рахунку.


із 1 липня вроді ввів
і не тихесенько, а висіло повідомлення на веб сайті + в вайбер приходила новина про зміну тарифів і комісій

на вашому місці я б "впаяв" перс. менеджеру, якщо у вас такий є.
по ідеї це її робота.
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:52

ROMANKRYSIUK

Это они вытваряют, когда есть отличные предложения от других банков.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 16:06

clientage

Меня возмущает другой момент - почему банк не использует ресурсы для нормального информирования. Что за отношение к Клиентам?!
ROMANKRYSIUK
 
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