что касается депо - зачем им привлекать ненужный ресурс, у них валюты и так достаточно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 сер, 2019 09:27
что касается депо - зачем им привлекать ненужный ресурс, у них валюты и так достаточно
Додано: Вів 20 сер, 2019 09:39
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
звісно що у банку Львів
там євро ще дешевше (в більшості випадків) ніж найнижчі онлайн пропозиції
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 20 сер, 2019 10:03
maxim2014
Думаете, у Райфайзена или других не менее надежных международных груп их меньше?
Вопрос может быть в цене ресурса, если цена ниже рынка а спроса нет, значит проблема в другом направлении - "криворукость" ДРБ, который не знает что делать с деньгами и недозарабатывает на ровном месте.
Додано: Вів 20 сер, 2019 10:21
Додано: Вів 20 сер, 2019 14:51
#укрсиббанк#злодії#грабіж#кидали#здирники#жахливийСервіс
#укрсиббанк#злодії#грабіж#кидали#здирники#жахливийСервіс
Вчора 19/08/2019 помітив, що з рахунку списалась величезна комісія в розмірі 195 грн. Як виявилося, Укрсиббанк тихосенько ввів нещодавно тарифи за переказ коштів із картки Укрсиббанку на картку іншого банку, і, тихо вкрав гроші з рахунку.
Я користувався цією послугою на регулярній основі, щомісяця. І як ви думаєте, мене, як активного користувача-клієнта банку, попередили? Звісно – НІ!! А навіщо? Намагався з’ясувати причину неналежного інформування про зміну тарифів, та ще й серед року!, через чат персонального кабінету та на гарячій лінії, однак, результат – нульовий!
На гарячій лінії спершу просто клали слухавку… Таке буває, технічний збій… Давайте в це вірити. Із якоїсь спроби все ж таки додзвонився, розказали казку, що попередили на сайті банку, треба мовляв слідкувати!
Піднімайтесь із спозаранку і відкривайте сторінку Укрсиббанку, бо зміна тарифів може бути ба не щодня… Ще б в газеті надрукували на кшталт «Голос України», котру виписують лише примусово бібліотеки, а читають пильові кліщі. А що? Факт публікування є, джерело відкрите, офіційне… Невже цього мало?
А якщо хтось являється клієнтом кількох банків, то це дуже гарна фізкультура, – моніторити щодня тарифи банків! Ранкова пробіжка?! Ніііі, це архаїчне заняття! Ба більше – моветон! Краще перевіряти сайти банків про зміну тарифів!! Оце крутий челендж! Дійсно справжній виклик життя!
Шановні #менеджери #Укрсиббанку, інформування щодо зміни тарифів має бути ПЕРСОНАЛЬНО! Як про введення IBAN, від якого ні холодно, ні жарко більшості Клієнтів, то попередили і у viber, і через СМС, а коли питання стосується послуг та тарифів, якими користуються клієнти, то краще тихенько вкрасти гроші, може не помітять…
Я не погоджуюсь платити за послугу, тариф за яку був введений крадькома! Це зневага до Клієнтів.
Поміж іншим, являюсь корпоративним клієнтом більше 5 (п’яти) років!! Жодного інформування через корпоративного менеджера. Невже ж так важко було зробити один лист, всього ОДИН, Карл, і розіслати….?!?!? Навіщо Банк збирає персональні дані, якщо немає тями як правильно їх використовувати!?!?!? Навіщо Банку телефони, електронні скриньки, поштові адреси та інше, навіщо?
Вимагаю повернути 195 грн. нагло вкраденої комісії!!
Додано: Вів 20 сер, 2019 15:11
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вооо, накатайте им этот поток сознания на бумагу в отд-и, рарезте эту претензию на возврат и... ждите. Вдрух вернут или укажут аргументированный ответ со ссылками на пп. ДКБО.
ИМХО, комисс ввели весною, мы тут на ветке всё это давно обсудили.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 20 сер, 2019 15:42
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
із 1 липня вроді ввів
і не тихесенько, а висіло повідомлення на веб сайті + в вайбер приходила новина про зміну тарифів і комісій
на вашому місці я б "впаяв" перс. менеджеру, якщо у вас такий є.
по ідеї це її робота.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 20 сер, 2019 15:52
ROMANKRYSIUK
Это они вытваряют, когда есть отличные предложения от других банков.
Додано: Вів 20 сер, 2019 16:06
clientage
Меня возмущает другой момент - почему банк не использует ресурсы для нормального информирования. Что за отношение к Клиентам?!
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