greenozon
в тому-то і справа, що інформування не було!
Маючи і viber, і смс, і кабінет...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 сер, 2019 16:08
greenozon
в тому-то і справа, що інформування не було!
Маючи і viber, і смс, і кабінет...
Додано: Вів 20 сер, 2019 16:11
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Вів 20 сер, 2019 16:15
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Вів 20 сер, 2019 16:23
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
У меня такое впечатление будто специально для меня тариф поменяли, поскольку я реально часто перегоняю деньги с банка в банк. Вот не вижу сложности создать информационное письмо об смене тарифов и направить его адресно тем, кто пользуется услугой в личном кабинете, через смс, итд.
У кого есть опыт написания жалоб в сей "образец" финансовых услуг ?
Додано: Вів 20 сер, 2019 16:41
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Есть публичный договор, там указано, что изменения тарифов смотрите на сайте.
И это вполне типичный ход
Додано: Вів 20 сер, 2019 16:48
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
типа приват кого то лично информировал когда вводил такую комиссию..)))
если привату можно то чего укрсибу нельзя?)
Додано: Вів 20 сер, 2019 17:07
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
потому что Роман Крысюк там не попал на комисс в 180 грн
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