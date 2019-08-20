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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 сер, 2019 16:08
greenozon
в тому-то і справа, що інформування не було!
Маючи і viber, і смс, і кабінет...
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Додано: Вів 20 сер, 2019 16:11
greenozon написав:
шом
Написал вчера жалобу и в личном кабине, и на горячую линию, и на сайте через предусмотренную форму, через личную почту, через сайты минфин и другие.... Думаете хоть кто-то извинился, хоть кто-то вышел на связь... Разбежались! Классная корпоративная культура!
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Додано: Вів 20 сер, 2019 16:15
clientage написав:
весною, м
так и будет! если МЫ сами себя не защитим, то никто нас не защитит! И сервиса нормального не будет, не говоря уже об качественных финансовых инструментах и продуктах!
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Додано: Вів 20 сер, 2019 16:23
vpchelko написав:
ряют, когда ес
У меня такое впечатление будто специально для меня тариф поменяли, поскольку я реально часто перегоняю деньги с банка в банк. Вот не вижу сложности создать информационное письмо об смене тарифов и направить его адресно тем, кто пользуется услугой в личном кабинете, через смс, итд.
У кого есть опыт написания жалоб в сей "образец" финансовых услуг ?
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Додано: Вів 20 сер, 2019 16:41
ROMANKRYSIUK написав:clientage
Меня возмущает другой момент - почему банк не использует ресурсы для нормального информирования. Что за отношение к Клиентам?!
Есть публичный договор, там указано, что изменения тарифов смотрите на сайте.
И это вполне типичный ход
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Faceless
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Додано: Вів 20 сер, 2019 16:48
типа приват кого то лично информировал когда вводил такую комиссию..)))
если привату можно то чего укрсибу нельзя?)
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makor06
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Додано: Вів 20 сер, 2019 17:07
потому что Роман Крысюк там не попал на комисс в 180 грн
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maxim2014
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Додано: Вів 20 сер, 2019 17:59
makor06 написав:
типа приват кого то лично информировал когда вводил такую комиссию..)))
если привату можно то чего укрсибу нельзя?)
ПРИВАТ НЕ ИНФОРМИРУЕТ? Вы серьёзно? меня приват при входе кабинет постоянно информирует.
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ROMANKRYSIUK
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Додано: Вів 20 сер, 2019 18:03
maxim2014 написав:
потому что Роман Крысюк там не попал на комисс в 180 грн
а вот тут не угадали! я платил комиссию и в 10 раз больше, но я понимал что плачу ее, а не вот так без надлежащего информирования. Это еще хуже, чем в 90-х, когда писали об дополнительных комиссия мелким шрифтом.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 18:07
Faceless написав:
ROMANKRYSIUK написав:clientage
Меня возмущает другой момент - почему банк не использует ресурсы для нормального информирования. Что за отношение к Клиентам?!
Есть публичный договор, там указано, что изменения тарифов смотрите на сайте.
И это вполне типичный ход
Если понятия для Вас является нормой какой-то публичный договор на сайте, и есть желающие отслеживать на сайтах условия, то тогда у меня вопросов нет. Удачи во всем!
Меня такое отношение ко мне не устраивает. Я считаю, что банк обязан информировать о существенных изменения о тарифах персонально, дабы клиент знал, что и по чем покупает.
Не представляю себе продуктовый магазин, где нет цены на товар....
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ROMANKRYSIUK
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