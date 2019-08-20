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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 941
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 941
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 16:08

greenozon


в тому-то і справа, що інформування не було!
Маючи і viber, і смс, і кабінет...
ROMANKRYSIUK
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 16:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  greenozon написав:шом



Написал вчера жалобу и в личном кабине, и на горячую линию, и на сайте через предусмотренную форму, через личную почту, через сайты минфин и другие.... Думаете хоть кто-то извинился, хоть кто-то вышел на связь... Разбежались! Классная корпоративная культура!
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 16:15

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  clientage написав:весною, м



так и будет! если МЫ сами себя не защитим, то никто нас не защитит! И сервиса нормального не будет, не говоря уже об качественных финансовых инструментах и продуктах!
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 16:23

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  vpchelko написав:ряют, когда ес


У меня такое впечатление будто специально для меня тариф поменяли, поскольку я реально часто перегоняю деньги с банка в банк. Вот не вижу сложности создать информационное письмо об смене тарифов и направить его адресно тем, кто пользуется услугой в личном кабинете, через смс, итд.

У кого есть опыт написания жалоб в сей "образец" финансовых услуг ?
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 16:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ROMANKRYSIUK написав:clientage

Меня возмущает другой момент - почему банк не использует ресурсы для нормального информирования. Что за отношение к Клиентам?!
Есть публичный договор, там указано, что изменения тарифов смотрите на сайте.
И это вполне типичный ход
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 16:48

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

типа приват кого то лично информировал когда вводил такую комиссию..)))
если привату можно то чего укрсибу нельзя?)
makor06
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 17:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

потому что Роман Крысюк там не попал на комисс в 180 грн
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 17:59

  makor06 написав:типа приват кого то лично информировал когда вводил такую комиссию..)))
если привату можно то чего укрсибу нельзя?)



ПРИВАТ НЕ ИНФОРМИРУЕТ? Вы серьёзно? меня приват при входе кабинет постоянно информирует.
ROMANKRYSIUK
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 18:03

  maxim2014 написав:потому что Роман Крысюк там не попал на комисс в 180 грн



а вот тут не угадали! я платил комиссию и в 10 раз больше, но я понимал что плачу ее, а не вот так без надлежащего информирования. Это еще хуже, чем в 90-х, когда писали об дополнительных комиссия мелким шрифтом.
ROMANKRYSIUK
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 18:07

  Faceless написав:
ROMANKRYSIUK написав:clientage

Меня возмущает другой момент - почему банк не использует ресурсы для нормального информирования. Что за отношение к Клиентам?!
Есть публичный договор, там указано, что изменения тарифов смотрите на сайте.
И это вполне типичный ход



Если понятия для Вас является нормой какой-то публичный договор на сайте, и есть желающие отслеживать на сайтах условия, то тогда у меня вопросов нет. Удачи во всем! :) :wink:

Меня такое отношение ко мне не устраивает. Я считаю, что банк обязан информировать о существенных изменения о тарифах персонально, дабы клиент знал, что и по чем покупает.

Не представляю себе продуктовый магазин, где нет цены на товар....
ROMANKRYSIUK
 
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