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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 653654655656>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 941
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 941
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 18:33

Уважаемые потребители, клиенты №Укрсиббанка!
Мой вопрос закрыт! :-)
Укрсиббанк вернул комиссию в полном размере, - 195 грн.!!
Спасибо всем за поддержку! :)
Однако - внезапно!
Вера в человечество и человечность у меня вернулась!! :)
Искреннее хочется, дабы Укрсиббанк стал МЕГАбанком и недопускал возникновения таких моментов даже ТЕОРЕТИЧЕСКИ! Ведь именно идеальная работа и формирует ГИГАНТОВ этой отрасли. Успехов в работе! :) :wink:
ROMANKRYSIUK
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 18:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ROMANKRYSIUK написав:Мой вопрос закрыт!

Намекаете, шо нас таки читают или вы таки нашкрябали претензию в отд-и?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 18:56

clientage


Нас точно читают! Даже больше, за нами следят! )))
Всевидящее ОКО Саурона, Сарумана..., вы поняли)))
ROMANKRYSIUK
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 19:06

и че
наплакать ведро на форуме
и отменят комиссии
цирк
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 19:29

v57, ну 1 раз моона :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 19:30

  ROMANKRYSIUK написав:clientage


Нас точно читают! Даже больше, за нами следят! )))
Всевидящее ОКО Саурона, Сарумана..., вы поняли)))

Ооо, передайте им там, шо я не знаю, шо делать с акционной Велкам. От КБ 10% перестали по ней начислять и я теперь не знаю, шо с ней делать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 19:34

  v57 написав:и че
наплакать ведро на форуме
и отменят комиссии
цирк



Странная оценка моих действий. Ну, да ладно...
Давайте защищать друг друга, тогда и будет рост качества.
ROMANKRYSIUK
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 19:35

  clientage написав:
  ROMANKRYSIUK написав:clientage


Нас точно читают! Даже больше, за нами следят! )))
Всевидящее ОКО Саурона, Сарумана..., вы поняли)))

Ооо, передайте им там, шо я не знаю, шо делать с акционной Велкам. От КБ 10% перестали по ней начислять и я теперь не знаю, шо с ней делать :)



Не понял, это троллинг?:) если - нет, то напишите в ЛС., возможно смогу чем-то помочь. :-)
ROMANKRYSIUK
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 19:43

  clientage написав:Ооо, передайте им там, шо я не знаю, шо делать с акционной Велкам. От КБ 10% перестали по ней начислять и я теперь не знаю, шо с ней делать :)

Снятие по ней денех, пригнанных с условной мони, уже ж 1% облагается?
Да, 10% было классной заманухой, пусть хоть мелочами иногда балуют, на 5% КБ согласен :)
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 19:45

  ROMANKRYSIUK написав:Уважаемые потребители, клиенты №Укрсиббанка!
Мой вопрос закрыт! :-)
Укрсиббанк вернул комиссию в полном размере, - 195 грн.!!
Спасибо всем за поддержку! :)
Однако - внезапно!
Вера в человечество и человечность у меня вернулась!! :)
Искреннее хочется, дабы Укрсиббанк стал МЕГАбанком и недопускал возникновения таких моментов даже ТЕОРЕТИЧЕСКИ! Ведь именно идеальная работа и формирует ГИГАНТОВ этой отрасли. Успехов в работе! :) :wink:

Ну ок, а в следующий раз что делать? Как насчет надлежащего информирования?
Bosstone
 
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