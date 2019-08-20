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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 сер, 2019 18:33
Уважаемые потребители, клиенты №Укрсиббанка!
Мой вопрос закрыт!
Укрсиббанк вернул комиссию в полном размере, - 195 грн.!!
Спасибо всем за поддержку!
Однако - внезапно!
Вера в человечество и человечность у меня вернулась!!
Искреннее хочется, дабы Укрсиббанк стал МЕГАбанком и недопускал возникновения таких моментов даже ТЕОРЕТИЧЕСКИ! Ведь именно идеальная работа и формирует ГИГАНТОВ этой отрасли. Успехов в работе!
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ROMANKRYSIUK
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Додано: Вів 20 сер, 2019 18:54
ROMANKRYSIUK написав:
Мой вопрос закрыт!
Намекаете, шо нас таки читают или вы таки нашкрябали претензию в отд-и?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 20 сер, 2019 18:56
clientage
Нас точно читают! Даже больше, за нами следят! )))
Всевидящее ОКО Саурона, Сарумана..., вы поняли)))
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ROMANKRYSIUK
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Додано: Вів 20 сер, 2019 19:06
и че
наплакать ведро на форуме
и отменят комиссии
цирк
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v57
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Додано: Вів 20 сер, 2019 19:29
v57
, ну 1 раз моона
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 20 сер, 2019 19:30
ROMANKRYSIUK написав:clientage
Нас точно читают! Даже больше, за нами следят! )))
Всевидящее ОКО Саурона, Сарумана..., вы поняли)))
Ооо, передайте им там, шо я не знаю, шо делать с акционной Велкам. От КБ 10% перестали по ней начислять и я теперь не знаю, шо с ней делать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 20 сер, 2019 19:34
v57 написав:
и че
наплакать ведро на форуме
и отменят комиссии
цирк
Странная оценка моих действий. Ну, да ладно...
Давайте защищать друг друга, тогда и будет рост качества.
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ROMANKRYSIUK
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Додано: Вів 20 сер, 2019 19:35
clientage написав: ROMANKRYSIUK написав:clientage
Нас точно читают! Даже больше, за нами следят! )))
Всевидящее ОКО Саурона, Сарумана..., вы поняли)))
Ооо, передайте им там, шо я не знаю, шо делать с акционной Велкам. От КБ 10% перестали по ней начислять и я теперь не знаю, шо с ней делать
Не понял, это троллинг?:) если - нет, то напишите в ЛС., возможно смогу чем-то помочь.
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ROMANKRYSIUK
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Додано: Вів 20 сер, 2019 19:43
clientage написав:
Ооо, передайте им там, шо я не знаю, шо делать с акционной Велкам. От КБ 10% перестали по ней начислять и я теперь не знаю, шо с ней делать
Снятие по ней денех, пригнанных с условной мони, уже ж 1% облагается?
Да, 10% было классной заманухой, пусть хоть мелочами иногда балуют, на 5% КБ согласен
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Son of Sun
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Додано: Вів 20 сер, 2019 19:45
ROMANKRYSIUK написав:
Уважаемые потребители, клиенты №Укрсиббанка!
Мой вопрос закрыт!
Укрсиббанк вернул комиссию в полном размере, - 195 грн.!!
Спасибо всем за поддержку!
Однако - внезапно!
Вера в человечество и человечность у меня вернулась!!
Искреннее хочется, дабы Укрсиббанк стал МЕГАбанком и недопускал возникновения таких моментов даже ТЕОРЕТИЧЕСКИ! Ведь именно идеальная работа и формирует ГИГАНТОВ этой отрасли. Успехов в работе!
Ну ок, а в следующий раз что делать? Как насчет надлежащего информирования?
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Bosstone
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