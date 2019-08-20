Каждому в ПП прийдет инфо об изменениях тарифов Кто не прочитает их, тому вся комиссия прощается
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 сер, 2019 19:49
Каждому в ПП прийдет инфо об изменениях тарифов Кто не прочитает их, тому вся комиссия прощается
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Вів 20 сер, 2019 22:47
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
хм - хм
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 21 сер, 2019 00:48
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
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