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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 653654655656

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 941
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 941
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 19:49

  Bosstone написав:Ну ок, а в следующий раз что делать? Как насчет надлежащего информирования?

Каждому в ПП прийдет инфо об изменениях тарифов :) Кто не прочитает их, тому вся комиссия прощается
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 22:47

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ROMANKRYSIUK написав:Искреннее хочется, дабы Укрсиббанк стал МЕГАбанком


хм - хм

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 00:48

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  clientage написав:Намекаете, шо нас таки читают или вы таки нашкрябали претензию в отд-и?

Следят и читают, мне уже звонили с Укрсиб, по поводу банкоматов(были ранее мои посты в этой ветке об этом). Но толком так и не поговорил с ними, то я сплю то звонят и ничего не слышно.
Karmik
 
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