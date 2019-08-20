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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 653654655656

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 941
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 941
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 19:49

  Bosstone написав:Ну ок, а в следующий раз что делать? Как насчет надлежащего информирования?

Каждому в ПП прийдет инфо об изменениях тарифов :) Кто не прочитает их, тому вся комиссия прощается
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 22:47

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ROMANKRYSIUK написав:Искреннее хочется, дабы Укрсиббанк стал МЕГАбанком


хм - хм

http://prntscr.com/ovas11
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 00:48

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  clientage написав:Намекаете, шо нас таки читают или вы таки нашкрябали претензию в отд-и?

Следят и читают, мне уже звонили с Укрсиб, по поводу банкоматов(были ранее мои посты в этой ветке об этом). Но толком так и не поговорил с ними, то я сплю то звонят и ничего не слышно.
Karmik
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 08:22

  ROMANKRYSIUK написав:clientage


Нас точно читают! Даже больше, за нами следят! )))
Всевидящее ОКО Саурона, Сарумана..., вы поняли)))


а куди саме ви писали свої скарги?
ви згадували цей форум та інші?
тут наприклад немає оф. прдеставника УкрСибу, але на інших є.
Хочу зрозуміти на якому ресурсі відреагували
щоб знати на майбутнє де торбити :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 08:43

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  greenozon написав:на майбутнє


Во-первых, писал на сайте, напрямую через предусмотренную форму Укрсиббанка.
Там есть в нижнем правом углу пункт "Качество обслуживания". Переходим по ссылке и пишем. Как по мне, то это самый лучший канал связи Клиента и Компании. Помимо этого, писал на всех возможных ресурсах, где есть возможность оставить отзыв. Не знаю какой именно канал связи дал результат. Считаю, что именно ранее выявление такого списание помогло решить вопрос! Да и в целом МЫ, все МЫ, есть сила! Нужно это осознать на конец!! Нужно бороться за свои права, поддерживать друг друга, как это делают в Европе той же.. Там если митинг, то почти все выходят на митинг, а не жалкие два, три десятка людей. Если мы хотим жить в Европе, то нужно и действовать как европейцы! =-) Всем хорошего дня! ;-) stay positive=)
Востаннє редагувалось ROMANKRYSIUK в Сер 21 сер, 2019 09:14, всього редагувалось 1 раз.
ROMANKRYSIUK
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  greenozon написав:тут наприклад немає оф. прдеставника УкрСибу, але на інших

Оф представника немає, бо не хочуть платити, але це не означає, що співробітники банка не читають форум :)
Faceless
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