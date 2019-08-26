Додано: Сер 21 сер, 2019 08:43

greenozon написав: на майбутнє на майбутнє

Во-первых, писал на сайте, напрямую через предусмотренную форму Укрсиббанка.Там есть в нижнем правом углу пункт "Качество обслуживания". Переходим по ссылке и пишем. Как по мне, то это самый лучший канал связи Клиента и Компании. Помимо этого, писал на всех возможных ресурсах, где есть возможность оставить отзыв. Не знаю какой именно канал связи дал результат. Считаю, что именно ранее выявление такого списание помогло решить вопрос! Да и в целом МЫ, все МЫ, есть сила! Нужно это осознать на конец!! Нужно бороться за свои права, поддерживать друг друга, как это делают в Европе той же.. Там если митинг, то почти все выходят на митинг, а не жалкие два, три десятка людей. Если мы хотим жить в Европе, то нужно и действовать как европейцы! =-) Всем хорошего дня!stay positive=)