Каждому в ПП прийдет инфо об изменениях тарифов Кто не прочитает их, тому вся комиссия прощается
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 сер, 2019 19:49
Каждому в ПП прийдет инфо об изменениях тарифов Кто не прочитает их, тому вся комиссия прощается
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Вів 20 сер, 2019 22:47
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
хм - хм
Додано: Сер 21 сер, 2019 00:48
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Сер 21 сер, 2019 08:22
а куди саме ви писали свої скарги?
ви згадували цей форум та інші?
тут наприклад немає оф. прдеставника УкрСибу, але на інших є.
Хочу зрозуміти на якому ресурсі відреагували
щоб знати на майбутнє де торбити
Додано: Сер 21 сер, 2019 08:43
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Во-первых, писал на сайте, напрямую через предусмотренную форму Укрсиббанка.
Там есть в нижнем правом углу пункт "Качество обслуживания". Переходим по ссылке и пишем. Как по мне, то это самый лучший канал связи Клиента и Компании. Помимо этого, писал на всех возможных ресурсах, где есть возможность оставить отзыв. Не знаю какой именно канал связи дал результат. Считаю, что именно ранее выявление такого списание помогло решить вопрос! Да и в целом МЫ, все МЫ, есть сила! Нужно это осознать на конец!! Нужно бороться за свои права, поддерживать друг друга, как это делают в Европе той же.. Там если митинг, то почти все выходят на митинг, а не жалкие два, три десятка людей. Если мы хотим жить в Европе, то нужно и действовать как европейцы! =-) Всем хорошего дня! stay positive=)
Востаннє редагувалось ROMANKRYSIUK в Сер 21 сер, 2019 09:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 21 сер, 2019 12:38
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Сер 21 сер, 2019 13:38
Faceless
читати то мабуть читають, але певні,
а щодо поверення - це рішення було прийнято явно не простим співробітником банку..
виглядає швидше як на виняток, щоб погасити "пожежу" підняту вище
Додано: Вів 27 сер, 2019 18:18
Flying Blue прислали инфу что запустили какое-то спецпредложение для участников. По ссылке пишут что пакет делюкс можно получить нашару, но подробности надо узнавать у менеджеров
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