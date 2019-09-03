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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 941
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 941
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 18:16

Вкладчик1234
зробив собі недавно цю ашан-чудо-карту
настільки чудна, що деяки касірші входіть в стан ступору коли я даю їм її :)

дякую за уточнення, чогось був переконаний, що 2% КБ діє на усі місця.
і чогось чуйка підказує, що як тільки ашан задовольнить апетить в кількості клієнтури КБ піде вниз чи щезне.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 18:21

  greenozon написав:дякую за уточнення, чогось був переконаний, що 2% КБ діє на усі місця.

Я не проверял, у меня такой карты нет.
Это я вычитал в условиях по ссылке выше
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 18:42

Вкладчик1234

я ще КБ не отримував, гляну що там до чого скоро (вроді 10 го числа щомісяця УкрСиб має фондувати КБ)
чудо-карта видна в укрсиб-онлайн ІБ, там же можна її гасити і інше.

в кабіні ашану (https://auchan.ua/ua/customer/account/login/) про КБ ні слова, лише про їх бали лояльності
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 19:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Пришло сообщение о кешбеке за пополнение мобильного:

"Поповнюйте мобільний в UKRSIB online та отримайте до 50 гривень кешбеку.
Детальніше за посиланням: https://bit.ly/2ls1OGA "ЗображенняЗображення
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 19:34

  dr_morgenstern написав:Пришло сообщение о кешбеке за пополнение мобильного:

"Поповнюйте мобільний в UKRSIB online та отримайте до 50 гривень кешбеку.

Это только тем, кто получил соответствующее смс?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 19:37

А пополнение у них без комиссий?
И непонятно на какую сумму пополнять.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 19:50

  demichh написав:А пополнение у них без комиссий?
И непонятно на какую сумму пополнять.

Без комиссий. Сумма и количество пополнений не влияет. Но судя по условиям акции, она только для тех, кто получил смс.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

greenozon написав:зробив собі недавно цю ашан-чудо-карту

Роблять копію паспорту та ІПН, чи вносять?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:51

  Ferlakur написав:
  demichh написав:А пополнение у них без комиссий?
И непонятно на какую сумму пополнять.

Без комиссий. Сумма и количество пополнений не влияет. Но судя по условиям акции, она только для тех, кто получил смс.

для получения кешбэка нужно пополнять тот номер, который в Укрсибе зарегистрирован или можно любой мобильный?
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:53

  Zochan написав:
greenozon написав:зробив собі недавно цю ашан-чудо-карту

Роблять копію паспорту та ІПН, чи вносять?

все підряд, і ужасно велику анкету-опитувальник теж..
і пофіг що ти Н-річний клієнт цього банку.
+50грн !
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greenozon
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