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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 вер, 2019 18:16
Вкладчик1234
зробив собі недавно цю ашан-чудо-карту
настільки чудна, що деяки касірші входіть в стан ступору коли я даю їм її
дякую за уточнення, чогось був переконаний, що 2% КБ діє на усі місця.
і чогось чуйка підказує, що як тільки ашан задовольнить апетить в кількості клієнтури КБ піде вниз чи щезне.
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greenozon
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Додано: Нед 01 вер, 2019 18:21
greenozon написав:
дякую за уточнення, чогось був переконаний, що 2% КБ діє на усі місця.
Я не проверял, у меня такой карты нет.
Это я вычитал в условиях по ссылке выше
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 01 вер, 2019 18:42
Вкладчик1234
я ще КБ не отримував, гляну що там до чого скоро (вроді 10 го числа щомісяця УкрСиб має фондувати КБ)
чудо-карта видна в укрсиб-онлайн ІБ, там же можна її гасити і інше.
в кабіні ашану (https://auchan.ua/ua/customer/account/login/
) про КБ ні слова, лише про їх бали лояльності
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greenozon
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Додано: Вів 03 вер, 2019 19:07
Пришло сообщение о кешбеке за пополнение мобильного:
"Поповнюйте мобільний в UKRSIB online та отримайте до 50 гривень кешбеку.
Детальніше за посиланням: https://bit.ly/2ls1OGA
"
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dr_morgenstern
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Додано: Вів 03 вер, 2019 19:34
dr_morgenstern написав:
Пришло сообщение о кешбеке за пополнение мобильного:
"Поповнюйте мобільний в UKRSIB online та отримайте до 50 гривень кешбеку.
Это только тем, кто получил соответствующее смс?
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Ferlakur
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Додано: Вів 03 вер, 2019 19:37
А пополнение у них без комиссий?
И непонятно на какую сумму пополнять.
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demichh
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Додано: Вів 03 вер, 2019 19:50
demichh написав:
А пополнение у них без комиссий?
И непонятно на какую сумму пополнять.
Без комиссий. Сумма и количество пополнений не влияет. Но судя по условиям акции, она только для тех, кто получил смс.
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Ferlakur
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Додано: Вів 03 вер, 2019 20:07
greenozon написав:зробив собі недавно цю ашан-чудо-карту
Роблять копію паспорту та ІПН, чи вносять?
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Zochan
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Додано: Вів 03 вер, 2019 20:51
Ferlakur написав: demichh написав:
А пополнение у них без комиссий?
И непонятно на какую сумму пополнять.
Без комиссий. Сумма и количество пополнений не влияет. Но судя по условиям акции, она только для тех, кто получил смс.
для получения кешбэка нужно пополнять тот номер, который в Укрсибе зарегистрирован или можно любой мобильный?
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velvet
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Додано: Вів 03 вер, 2019 20:53
Zochan написав:
greenozon написав:зробив собі недавно цю ашан-чудо-карту
Роблять копію паспорту та ІПН, чи вносять?
все підряд, і ужасно велику анкету-опитувальник теж..
і пофіг що ти Н-річний клієнт цього банку.
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greenozon
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