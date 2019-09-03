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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 655656657658

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 941
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 941
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 21:41

  demichh написав:А пополнение у них без комиссий?
И непонятно на какую сумму пополнять.

Пополнил на мин. сумму, 5грн. Через месяц посмотрим-с
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 21:58

  Ferlakur написав:
  demichh написав:А пополнение у них без комиссий?
И непонятно на какую сумму пополнять.

Без комиссий. Сумма и количество пополнений не влияет. Но судя по условиям акции, она только для тех, кто получил смс.

Дык без комисса ж пополнение только этот месяц
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 22:01

  maxim2014 написав:
  Ferlakur написав:
  demichh написав:А пополнение у них без комиссий?
И непонятно на какую сумму пополнять.

Без комиссий. Сумма и количество пополнений не влияет. Но судя по условиям акции, она только для тех, кто получил смс.

Дык без комисса ж пополнение только этот месяц

Ну т.е. 20грн КБ за 5грн пополняшки еще успеем слупииить :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:46

в вайбер получил
считается как смс?
или тока смс надо получить? :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:58

  v57 написав:в вайбер получил
считается как смс?
или тока смс надо получить? :)

любой канал связи
anis
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:49

  maxim2014 написав:Дык без комисса ж пополнение только этот месяц

А потом скоко?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 13:11

  Ferlakur написав:
  maxim2014 написав:Дык без комисса ж пополнение только этот месяц

А потом скоко?

в тарифі надо смотреть... я всегда пополняю через моно, так что не слежу как тут. про то что бесплатно только месяц - на банере в приложении написано.
maxim2014
 
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  #<1 ... 655656657658
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