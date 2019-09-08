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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:41
demichh написав:
А пополнение у них без комиссий?
И непонятно на какую сумму пополнять.
Пополнил на мин. сумму, 5грн. Через месяц посмотрим-с
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 03 вер, 2019 21:58
Ferlakur написав: demichh написав:
А пополнение у них без комиссий?
И непонятно на какую сумму пополнять.
Без комиссий. Сумма и количество пополнений не влияет. Но судя по условиям акции, она только для тех, кто получил смс.
Дык без комисса ж пополнение только этот месяц
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maxim2014
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Додано: Вів 03 вер, 2019 22:01
maxim2014 написав: Ferlakur написав: demichh написав:
А пополнение у них без комиссий?
И непонятно на какую сумму пополнять.
Без комиссий. Сумма и количество пополнений не влияет. Но судя по условиям акции, она только для тех, кто получил смс.
Дык без комисса ж пополнение только этот месяц
Ну т.е. 20грн КБ за 5грн пополняшки еще успеем слупииить
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 04 вер, 2019 11:46
в вайбер получил
считается как смс?
или тока смс надо получить?
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v57
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Додано: Сер 04 вер, 2019 11:58
v57 написав:
в вайбер получил
считается как смс?
или тока смс надо получить?
любой канал связи
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anis
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Додано: Сер 04 вер, 2019 12:49
maxim2014 написав:
Дык без комисса ж пополнение только этот месяц
А потом скоко?
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Ferlakur
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Додано: Сер 04 вер, 2019 13:11
Ferlakur написав: maxim2014 написав:
Дык без комисса ж пополнение только этот месяц
А потом скоко?
в тарифі надо смотреть... я всегда пополняю через моно, так что не слежу как тут. про то что бесплатно только месяц - на банере в приложении написано.
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maxim2014
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Додано: Сер 04 вер, 2019 21:13
Ferlakur написав: maxim2014 написав:
Дык без комисса ж пополнение только этот месяц
А потом скоко?
вроде 1 грн
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Kalgan
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Додано: Пон 09 вер, 2019 16:00
greenozon написав: Zochan написав:
greenozon написав:зробив собі недавно цю ашан-чудо-карту
Роблять копію паспорту та ІПН, чи вносять?
все підряд, і ужасно велику анкету-опитувальник теж..
і пофіг що ти Н-річний клієнт цього банку.
Ліміт дали? Як тут загалом ставляться до свинорилів?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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