Пополнил на мин. сумму, 5грн. Через месяц посмотрим-с
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:41
Пополнил на мин. сумму, 5грн. Через месяц посмотрим-с
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:58
Додано: Вів 03 вер, 2019 22:01
Ну т.е. 20грн КБ за 5грн пополняшки еще успеем слупииить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 04 вер, 2019 11:58
Додано: Сер 04 вер, 2019 12:49
Додано: Сер 04 вер, 2019 13:11
Додано: Сер 04 вер, 2019 21:13
Додано: Пон 09 вер, 2019 16:00
Ліміт дали? Як тут загалом ставляться до свинорилів?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 09 вер, 2019 21:02
Ліміт погодили, але враження так собі...
1) КГБ по анкеті і ліміту -
перевіряли обох людей що дав в анкеті (звонили)
і навіть мені - перевіряли чи я це я і чи дійсно заповнював анкету
2) Кешбек - нараховують раз в місяць до 10го числа, от сьогодні прийшов 1й КБ, сума менша ніж в Ашан-додатку
в ІБ видний прихід, але із маркуванням "Перечисление с другого счета"
3) досі не розібрався як ті бали лояльності нараховуються.
Виявляється, крім 2% балів, ще є інші додаткові фішки-плюшки, як от
- Студентська програма +1% додатково (лише по вівторках)
- Сімейна програма +1% додатково (лише по четвергах)
- за товари Ашану - +0.5%
короче непонятки, курю тему далі.
+50грн !
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