Оформляют карту только а Ашане или можно в отделении банка?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 вер, 2019 21:25
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Пон 09 вер, 2019 21:33
rudnitep
тільки в Ашані, в так-званому кредитному відділі.
це ж підтвердила мій ПМ із банку.
+50грн !
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Додано: Пон 09 вер, 2019 23:03
Дякую за відповідь. Про бали є тут
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 09 вер, 2019 23:19
klug
як на мене (з точки зору магазу) цілком логічно -
але за рік, гадаю можна по балам назбирати досить багато (в моб додатку знайшов ще цікаві плюшки. як збільшувати к-сть балів)
наразі мене цікавить як переконатись, що ашан нараховує додаткові бали по додаткових програмах (я в сімейній взяв участь, для цього приносив свідотсво про народження дитини, тітонька щось записала собі на компі, в додатку про це - жодної інфи.
планую цього четверга зробити покупки в ашані на кратну суму і глянути що нарахується.
PS через рік можна буде зробити таку карту на члена родини - як варіант
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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