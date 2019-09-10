greenozon написав:Ліміт погодили, але враження так собі...
1) КГБ по анкеті і ліміту - перевіряли обох людей що дав в анкеті (звонили) і навіть мені - перевіряли чи я це я і чи дійсно заповнював анкету
2) Кешбек - нараховують раз в місяць до 10го числа, от сьогодні прийшов 1й КБ, сума менша ніж в Ашан-додатку в ІБ видний прихід, але із маркуванням "Перечисление с другого счета"
3) досі не розібрався як ті бали лояльності нараховуються. Виявляється, крім 2% балів, ще є інші додаткові фішки-плюшки, як от - Студентська програма +1% додатково (лише по вівторках) - Сімейна програма +1% додатково (лише по четвергах) - за товари Ашану - +0.5%
короче непонятки, курю тему далі.
Дякую за відповідь. Про бали є тут https://bonus.auchan.ua/ Цікавий нюанс, що згідно правил "Бонус Ультра" (2%) присвоюється лише на рік (365 днів), а далі, я так розумію, рівень буде визначатися накопиченими балами і на наступний рік може впасти до 1 - 1,5%
klug як на мене (з точки зору магазу) цілком логічно - але за рік, гадаю можна по балам назбирати досить багато (в моб додатку знайшов ще цікаві плюшки. як збільшувати к-сть балів)
наразі мене цікавить як переконатись, що ашан нараховує додаткові бали по додаткових програмах (я в сімейній взяв участь, для цього приносив свідотсво про народження дитини, тітонька щось записала собі на компі, в додатку про це - жодної інфи. планую цього четверга зробити покупки в ашані на кратну суму і глянути що нарахується.
PS через рік можна буде зробити таку карту на члена родини - як варіант