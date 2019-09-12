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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 656657658659

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 941
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 941
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 21:25

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  greenozon написав:Ліміт погодили, але враження так собі...

Оформляют карту только а Ашане или можно в отделении банка?
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 21:33

rudnitep
тільки в Ашані, в так-званому кредитному відділі.
це ж підтвердила мій ПМ із банку.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 23:03

  greenozon написав:Ліміт погодили, але враження так собі...

1) КГБ по анкеті і ліміту -
перевіряли обох людей що дав в анкеті (звонили)
і навіть мені - перевіряли чи я це я і чи дійсно заповнював анкету :)

2) Кешбек - нараховують раз в місяць до 10го числа, от сьогодні прийшов 1й КБ, сума менша ніж в Ашан-додатку
в ІБ видний прихід, але із маркуванням "Перечисление с другого счета"

3) досі не розібрався як ті бали лояльності нараховуються.
Виявляється, крім 2% балів, ще є інші додаткові фішки-плюшки, як от
- Студентська програма +1% додатково (лише по вівторках)
- Сімейна програма +1% додатково (лише по четвергах)
- за товари Ашану - +0.5%

короче непонятки, курю тему далі.

Дякую за відповідь. Про бали є тут https://bonus.auchan.ua/ Цікавий нюанс, що згідно правил "Бонус Ультра" (2%) присвоюється лише на рік (365 днів), а далі, я так розумію, рівень буде визначатися накопиченими балами і на наступний рік може впасти до 1 - 1,5%
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 23:19

klug
як на мене (з точки зору магазу) цілком логічно -
але за рік, гадаю можна по балам назбирати досить багато (в моб додатку знайшов ще цікаві плюшки. як збільшувати к-сть балів)

наразі мене цікавить як переконатись, що ашан нараховує додаткові бали по додаткових програмах (я в сімейній взяв участь, для цього приносив свідотсво про народження дитини, тітонька щось записала собі на компі, в додатку про це - жодної інфи.
планую цього четверга зробити покупки в ашані на кратну суму і глянути що нарахується.

PS через рік можна буде зробити таку карту на члена родини :) - як варіант
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:01

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

В дадатку Ашану вказується в яких програмах ти.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:54

Кочевник
хм хм
не знайшов!
дайте наводку (словесну чи фотографічку)
:!:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 20:09

  greenozon написав:Кочевник
хм хм
не знайшов!
дайте наводку (словесну чи фотографічку)
:!:

Капєц. Не можу. Злетіла авторизація і не пущає по правильному паролю :(
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 20:16

Кочевник

курча, аналогічно!
як зайшов в моб додаток - не можу ну ніяк зайти через веб-кабінет на компі...
криворуки... (пароль ресетав, задавав новий - нівяку!)
буду завтра дзовнити гарячці
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 00:19

Кредитна картка з пільговим періодом в 55 днів. Я зрозумів, що краще витрачати кошти після 15 числа, тоді максимальний період. Підкажіть 15 числа можна робити покупку, чи краще 16?
anikola13
 
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