Оформляют карту только а Ашане или можно в отделении банка?
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Додано: Пон 09 вер, 2019 21:25
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Пон 09 вер, 2019 21:33
rudnitep
тільки в Ашані, в так-званому кредитному відділі.
це ж підтвердила мій ПМ із банку.
Додано: Пон 09 вер, 2019 23:03
Дякую за відповідь. Про бали є тут
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 09 вер, 2019 23:19
klug
як на мене (з точки зору магазу) цілком логічно -
але за рік, гадаю можна по балам назбирати досить багато (в моб додатку знайшов ще цікаві плюшки. як збільшувати к-сть балів)
наразі мене цікавить як переконатись, що ашан нараховує додаткові бали по додаткових програмах (я в сімейній взяв участь, для цього приносив свідотсво про народження дитини, тітонька щось записала собі на компі, в додатку про це - жодної інфи.
планую цього четверга зробити покупки в ашані на кратну суму і глянути що нарахується.
PS через рік можна буде зробити таку карту на члена родини - як варіант
Додано: Вів 10 вер, 2019 18:01
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
В дадатку Ашану вказується в яких програмах ти.
Додано: Вів 10 вер, 2019 19:54
Кочевник
хм хм
не знайшов!
дайте наводку (словесну чи фотографічку)
Додано: Вів 10 вер, 2019 20:09
Додано: Вів 10 вер, 2019 20:16
Кочевник
курча, аналогічно!
як зайшов в моб додаток - не можу ну ніяк зайти через веб-кабінет на компі...
криворуки... (пароль ресетав, задавав новий - нівяку!)
буду завтра дзовнити гарячці
Додано: П'ят 13 вер, 2019 00:19
Кредитна картка з пільговим періодом в 55 днів. Я зрозумів, що краще витрачати кошти після 15 числа, тоді максимальний період. Підкажіть 15 числа можна робити покупку, чи краще 16?
Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:27
Чи є можливість по безналу вивести кошти із зарплатної карти без комісії на карту/рахунок іншого банку, наприклад на монобанк?
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