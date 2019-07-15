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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:27
Haza написав:
Чи є можливість по безналу вивести кошти із зарплатної карти без комісії на карту/рахунок іншого банку?
За 10… грн
никому не верю
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sens
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:34
sens
А за P2P +1% комісії від укрсіба?
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Haza
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:39
Haza написав:sens
А за P2P +1% комісії від укрсіба?
Да, с 15.07.19 г.
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