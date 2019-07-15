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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 657658659660

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 941
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 941
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:27

  Haza написав:Чи є можливість по безналу вивести кошти із зарплатної карти без комісії на карту/рахунок іншого банку?

За 10… грн
никому не верю
sens
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Повідомлень: 11579
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:34

sens
А за P2P +1% комісії від укрсіба?
Haza
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Повідомлень: 3152
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Подякував: 236 раз.
Подякували: 523 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:39

  Haza написав:sens
А за P2P +1% комісії від укрсіба?

Да, с 15.07.19 г.
Bosstone
 
Повідомлень: 1309
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 23:16

  Bosstone написав:
  Haza написав:sens
А за P2P +1% комісії від укрсіба?

Да, с 15.07.19 г.

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никому не верю
sens
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Повідомлень: 11579
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 665 раз.
 
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