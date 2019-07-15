За 10… грн
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:27
За 10… грн
никому не верю
Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:39
Додано: П'ят 13 вер, 2019 23:16
ЄВРОСЕЙФ
ПРИ ВИКОРИСТАННІ UKRSIB ONLINE
Перерахування коштів на рахунки, відкриті в інших банках 20 грн
Переказ з картки на картку UKRSIBBANK 1 грн
Переказ з картки UKRSIBBANK на картку іншого банку 1% від суми
Інші безготівкові зарахування 1% від суми
Перерахування коштів з картки UKRSIBBANK на картки інших банків за допомогою послуг MasterCard MoneySend та Visa Direct 1% від суми
никому не верю
Додано: Нед 15 вер, 2019 11:43
Кредитна картка з пільговим періодом в 55 днів. Я зрозумів, що краще витрачати кошти після 15 числа, тоді максимальний період. Підкажіть 15 числа можна робити покупку, чи краще 16?
|